Близько 2000 хворих: на Львівщині загострилась епідемія кору

На обласному складі зберігається близько 20 тисяч доз щеплення, проте львів’яни вакцинуватися не поспішають

На Львівщині загострюється епідемія кору. За останній місяць зафіксували 1973 випадки захворюваності. Про це «Львівській газеті» повідомив заступник директора «Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України» Олег Когут.

За його словами, серед хворих більше дітей, а саме 1510 осіб. Здебільшого хворіють люди, які не мають щеплень проти кору, а саме-78% осіб.

Олег Когут нагадав, що найефективнішим методом профілактики є вакцинація.

Сьогодні на Львівщину надійшло 23 830 доз американської вакцини, повідомила експерт з вакцинопрофілактики Львівщини Наталя Гончар. За її словами, область безперебійно забезпечується препаратами і на обласному складі у наявності ще 18 тисяч доз для щеплення.

Безкоштовно зробити щеплення можуть діти до 18 років, студенти, дорослі з групи ризику: військові, учасники Операції об’єднаних сил, освітяни та медики.

Також безоплатно провакцинують особу, яка протягом останніх 72 годин контактувала з хворим на кір. Для всіх бажаючих, які не входять у список –необхідно звернутися у приватні клініки та зробити платне щеплення.

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