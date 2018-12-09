Супрун розповіла, чим загрожує переносити застуду “на ногах”

Як правило, більшість українців переносять застуду «на ногах» і не замислюються чим може обернутися їм така халатність.

Уляна Супрун розповіла, що звичайну застуду та ГРВІ слід лікувати постільним режимом і рясним питтям протягом 3-5 днів. Правильне харчування та сон здатні суттєво пришвидшити одужання. Організм потребує спокою та менше лікарських комбінацій.

Якщо температура вища, ніж 38,5 варто випити жарознижуюче.

Втім, якщо не дотримуватися постільного режиму, можуть виникнути ускладнення у вигляді бронхіту.

Основні симптоми:

Кашель( спочатку сухий, а потім із виділенням слизу);

Біль у горлі та грудній клітці;

Відчуття стиснення грудей та ускладнене дихання;

Ломота у тілі та висока температура.

У випадку погіршення самопочуття, або ускладнення-слід звернутися до сімейного лікаря і не займатися самолікуванням.

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