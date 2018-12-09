Що має бути у домашній аптечці? СПИСОК

Аптечка має бути укомплектована відповідно до ваших потреб та містити лише препарати, у яких не вийшов термін придатності

Про це пише на офіційному сайті МОЗ. ГО «Захист Патріотів» підготувала базовий набір, який має увійти до аптечки кожного українця:

– 2 пари рукавичок,

– клапан з плівкою для проведення штучного дихання,

– засоби для зупинки кровотечі (турнікет, кровоспинний бинт з гемостатичним засобом),

– марлеві серветки різних розмірів, бинти марлеві нестерильні, еластичні бинти з можливістю фіксації, пластирі різних розмірів,

– термоковдра,

– атравматичні ножиці для того, щоб мати можливість розрізати одяг на потерпілому,

– велика хустина, якою можна зафіксувати кінцівку постраждалого,

– антисептичні засоби (дезінфікуючий засіб для рук, спиртові серветки),

– жилет зі світловідбиваючими елементами,

– ліхтарик,

– маркер.

Нагадаємо, у 2018-2919 роках стартує курс «Перший на місці події» – близько 8 тисяч поліцейських та рятувальників вчитимуться надавати першу допомогу за світовими стандартами. Пізніше за цим курсом навчатимуться усі, хто зобов’язаний надавати першу допомогу постраждалим, але не має медичної освіти: як поліцейські, рятувальники, так і фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів, бортпровідники тощо.

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