Рецепт торта «П`яна вишня» для сімейного чаювання взимку

Солодкий торт з вишневою кислинкою стане чудовим доповненням до чаю чи кави

У кожної господині є свої «коронні» страви та десерти. До свят пропонуємо вам розширити свій список і приготувати один із найсмачніших та найвідоміших десертів − торт «П`яна вишня».

Тісто:

6 яєць;

1 стакан цукру;

1 стакан муки;

1 ч. л. соди, погашеної оцтом;

2-3 ст. л. какао.

Начинка:

1 банка вареного згущеного молока;

1 стакан консервованих вишень;

200 гр. масла.

Помадка:

2 ст. л. какао;

2 ст. л. цукру;

2 ст. л. сметани;

2 ст. л. масла.

Всі інгредієнти для помадки змішати і розтопити на маленькому вогні до однорідної маси.

Покроковий рецепт:

Відділяємо білки від жовтків, окремо збиваємо білки з половиною цукру і жовтки з половиною цукру (як на бісквітне тісто).

Частину збитих білків додаємо до жовтків, легко перемішуємо, поступово додаємо муку, какао і соду.

Тортівницю встеляємо пергаментом, посипаємо мукою, виливаємо тісто і ставимо у розігріту духовку на 180̊ , випікаємо приблизно 50 хв.

Коли корж вистигне, зрізаємо верхній тонкий шар, а з нижнього шару виймаємо усю середину.

Тісто, яке ми вийняли з коржа, подрібнюємо та змішуємо зі згущеним молоком, попередньо збитим з маслом та вишнями (вишні потрібно замочити в алкоголі).

Наповнюємо порожній корж масою, зверху кладемо зрізаний тонкий шар, заливаємо помадкою і прикрашаємо.

Готовий торт ставимо у холодильник та даємо йому настоятись 3-4 години.

Смачного!