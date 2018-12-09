Рецепт торта «П`яна вишня» для сімейного чаювання взимку
У кожної господині є свої «коронні» страви та десерти. До свят пропонуємо вам розширити свій список і приготувати один із найсмачніших та найвідоміших десертів − торт «П`яна вишня».
Тісто:
6 яєць;
1 стакан цукру;
1 стакан муки;
1 ч. л. соди, погашеної оцтом;
2-3 ст. л. какао.
Начинка:
1 банка вареного згущеного молока;
1 стакан консервованих вишень;
200 гр. масла.
Помадка:
2 ст. л. какао;
2 ст. л. цукру;
2 ст. л. сметани;
2 ст. л. масла.
Всі інгредієнти для помадки змішати і розтопити на маленькому вогні до однорідної маси.
Покроковий рецепт:
Відділяємо білки від жовтків, окремо збиваємо білки з половиною цукру і жовтки з половиною цукру (як на бісквітне тісто).
Частину збитих білків додаємо до жовтків, легко перемішуємо, поступово додаємо муку, какао і соду.
Тортівницю встеляємо пергаментом, посипаємо мукою, виливаємо тісто і ставимо у розігріту духовку на 180̊ , випікаємо приблизно 50 хв.
Коли корж вистигне, зрізаємо верхній тонкий шар, а з нижнього шару виймаємо усю середину.
Тісто, яке ми вийняли з коржа, подрібнюємо та змішуємо зі згущеним молоком, попередньо збитим з маслом та вишнями (вишні потрібно замочити в алкоголі).
Наповнюємо порожній корж масою, зверху кладемо зрізаний тонкий шар, заливаємо помадкою і прикрашаємо.
Готовий торт ставимо у холодильник та даємо йому настоятись 3-4 години.
Смачного!