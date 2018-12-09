Остап Дроздов: «Повинна здохнути остання радянська людина як ідентичність»

Відверте інтерв'ю з політичним журналістом – про спадок радянщини, стосунки з батьком та журналістику як місіонерство

Остап Дроздов заходить у порожній ресторан на Стрийській з кількахвилинним запізненням. Замовляє лате. «Ви ж розумієте, що я відповідатиму тільки на те, що захочу», – каже з усмішкою перед тим, як на диктофоні запалає червона кнопка. В інтерв’ю «Львівській газеті» журналіст відверто розповідає, чому поділяє українців на «нулі» та «одинички», підтримує ЛГБТ та виконує завдання власника телеканалу, а також про відновлені стосунки з батьком та історію репресованих родичів.

Остапе, чому робота «проти вітру» стала вашим alter ego?

Це давня історія. Колись я дійшов до думки, що більшість – це арифметична сума тих, кому важливіше бути не собою, а бути з усіма. Дуже характерна людська слабкість. У темні 1990-ті нам нав’язували систему координат, що взагалі не тримається купи. Це демонстративна псевдопобожність, помножена на нещиру, невимогливу, беззубу любов до України і небажання ставити собі запитання стосовно майбутнього. Життя серед істот, які жили минулим, вселило в мене доволі холодне відчуття до всього, що є загальноприйнятим. У студентські роки все розставила на свої місця філософська література – досі залишаюсь певною мірою «ніцшеанцем». Як би це пафосно не звучало, на протиставленні «я» проти «ми» я й побудував все своє життя. Хоча це завжди завдавало шкоду.

Тобто ви досі залишаєтесь тим хлопцем посередині класу, про якого йдеться в «Романі №1»?

Так. Клас анітрохи не помінявся. Вчителі не помінялись. Декорації – теж. Якщо й щось змінилось – то хіба в гірший бік. Не змінилась і ця пропорція: 25 проти одного. Можливо, навіть виросла. Взагалі свою країну я ділю на притомних і непритомних.

Притомні – це ті, хто усвідомлюють, що державотворчість зазнала краху, а ми рухаємось у напрямку красиво ілюмінованого тупика.

Що характерне цим категоріям?

От я якраз проводжу антропологічну розвідку на вивчення ступеню непритомності. Притомні – це ті, хто усвідомлюють, що державотворчість зазнала краху, а ми рухаємось у напрямку красиво ілюмінованого тупика. Які розуміють, що з поїзда вже не зістрибнеш. Потрібно лишень допомогти йому впасти в безодню. А далі – на рівні перезаснування країни – час вмикатись притомним.

Непритомні 28 років блудять манівцями. Це вже професійні ходуни, які не задають собі концептуальних запитань. Їм комфортно жити в королівстві кривих дзеркал. Таке болотне існування їм видається доволі комфортним. Безсилля непритомним навіть пасує, а статус жертви – подобається. Це той Стокгольмський синдром, який інші країни переживали 200-300 років тому. Оскільки ми «тормознуті» цивілізаційно, то тільки зараз прийшли до цього – коли жертва закохується у свого ґвалтівника, у свій політичний клас, у свою державу. В країну, яка є кривдником. Навіть психологи не дають пояснення таким речам. У мене є проста відповідь: треба змінити ґвалтівника.

На якого?

На розумнішого. Який буде розуміти, що перед ним – жертва. Суб’єкт мазохістичної натури, за якого потрібно все вирішити, якого потрібно правильно повести.

Безсилля непритомним навіть пасує, а статус жертви – подобається. Це той Стокгольмський синдром, який інші країни переживали 200-300 років тому.

Песимістичний прогноз.

Не бачу нічого оптимістичнішого за перезаснування своєї країни. Інші народи зі своїми усталеними суспільствами і столітніми демократіями такої розкоші не мають. Ми ж маємо можливість себе наново переоцінити, перезаснувати, але не користуємось цим історичним шансом. Мене це злить. Тому я й використовую інструмент провокації, аби злити притомних. Щоб вони розуміли: якщо не вистрелять у найближчі місяці і роки, то країна зайде в неповоротний виток подальшої деградації. Рівень рукоопускання високий – помічаю це під час кожної поїздки Україною.

Якось ви сказали, що є хорошим мандрівником – гостро відчуваєте атмосферу міст, в яких доводиться бувати. Днями ви повернулись з Миколаєва, де діє режим воєнного стану…

У Миколаєві я мав зустріч зі студентами Чорноморського університету. Молодь світла, натхненна. Ми спілкувались понад 2 години. Однією з тез було співвідношення «нулів» і «одиничок». «Нулями» я називаю людей, які нічим не цікавляться. Це більшість. Ми живемо у країні «нулів», які нічого не досягнули і не дають досягнути іншим. «Одинички» – це пасіонарії, якраз ті притомні.

Після презентації до мене підходить студент. Йому – 18. І каже: ви знаєте, я – «одиничка», я тут просто задихаюсь, ви певною мірою мене врятували. І заплакав… Просто почав плакати. У залі було понад 200 студентів. Він відійшов вбік. У Дніпрі – схожа ситуація. Хлопець закочує рукав і показує татуювання – кактус. Я, каже, україномовний студент. Вже два роки виборюю своє право на україномовність. Я – кактус.

Такі поїздки мене дуже накручують, вони мені потрібні. Намагаюсь достукуватись не до «нулів», а до тих розкиданих, атомізованих «одиничок», яких треба намацувати і витягати.

Як це – бути журналістом у країні «нулів»?

Я сам запитую себе, чим я займаюсь. Як би це пафосно не звучало, мій теперішній журналістський етап – до певної міри місіонерство. Я мовлю на руїнах своєї професії, бо телевізійна журналістика перейшла в розряд інформаційної розваги. Вдумливий продукт не може конкурувати з журналістикою для бидла. Зрештою, журналістика як професія не цікава мені взагалі – надто вузька і застандартизована стежка. А я не визнаю стандартів. Навпаки, закликаю журналістів маніпулювати – інакше неможливо донести свою думку.

Що таке журналістика для бидла?

Це центральноукраїнська гламурно-пластикова тележурналістика, де людям неважливо, що говорити, а важливо, в яких студіях, з яким гримом і з якими декораціями. Співвідповідальним є глядач, вирощений у лабораторних умовах як безвідмовний реципієнт усього, що йому кладуть до рота. Він привчений до примітиву, грубого гумору, нав’язливої російськомовності або двомовності. Тому коли я говорю про місіонерство – це не високі слова. Жодним чином не вважаю себе месією. Моя робота полягає якраз в антитезі до свідомої плебеїзації глядача. Я не працюю на рейтинг. Зрештою, у мене він є. Я працюю на активні громадські середовища, на притомних. Мені важливо озвучувати певні проривні речі для більш широкої аудиторії, яка переходитиме в табір притомних. Я капаю на мізки, витягую за ручку. В кого є мізки – там капне. В кого немає – мені цікавий сам процес. Мені цікаво дратувати.

Я мовлю на руїнах своєї професії, бо телевізійна журналістика перейшла в розряд інформаційної розваги.

Чому аудиторія така спрагла до популізму?

Це основна спадщина радянськості. Є чіткий образ ворога, завішені навколо дзеркала, аби бачить тільки себе. І лінь. Радянські люди – дуже ліниві. Вони навчені віддаватись – державі, владі, партії. Якби я міг, то проголосив би дерадянізацію національною ідеєю країни. В цій країні не те, що померти – повинна здохнути остання радянська людина як ідентичність. Вона мусить зіграти в ящик і дати можливість таким хлопцям, як у Миколаєві, ніколи не задихатись совдепією.

Все дуже просто. Для того, щоб стати щасливим, потрібно перестати бути собою. Бути собою у моїй країні – це бути «гомо совєтікус». Треба просто заперечити себе попереднього. Визнати: все, що було у ХХ столітті – нехай там і залишиться. Я теж вихований радянською школою, носив піонерський галстук. Але зрозумів, що ця епоха мене отруює. Заперечити себе – це найтяжчий крок. Подивитись на себе колишнього і засудити може тільки сильна людина.

Свого часу вам довірили посаду медіа-директора телеканалу «ZIK», але керували ви доволі недовго. Ви мали певне завдання на цей період?

Тоді відбувались кадрові зміни на телеканалі і я вирішив під певні завдання погодитись. Я – максималіст. Заходжу тільки у ті сфери, де можу щось зробити. Якщо я обставлений певними рамками – навіть не починаю. Мені або давай все, або не давай нічого. Звісно, під мою відповідальність, під результат. Бо я – людина результату. Тому погодився запустити декілька проектів. Я це зробив. Мені подякували.

Це було завдання, пов’язане з виборами міського голови Львова у 2015 році?

Так.

Якщо говорити відверто, вашим завданням було знизити рейтинг Садового?

Не можу про це говорити, бо мої слова розцінюватимуть двояко. Це мої домовленості з керівництвом телеканалу. І з власником. Але так – це стосувалося Садового. І я б з радістю доклався ще більше – бракувало часу. Нашим завданням було, аби Садовий як беззаперечний лідер не пройшов у першому турі. Треба було добитись двох турів. І я радий, що ми цього досягнули. Я є прихильником так званих чорних штабів і вважаю, що працювати на зниження рейтингу – сильніша позиція, ніж працювати на кандидата.

Це чесна позиція стосовно до вашої аудиторії?

Абсолютно. Наша позиція є протилежною до міського голови. Ми виражаємо думку притомних людей у Львові. Це і є наша аудиторія.

Вам коли-небудь було соромно за проекти телеканалу?

Я є критиком багатьох процесів, які відбуваються зараз на телеканалі. Не можу на них вплинути. Тому задовольнився власною автономією, де можу реалізовувати свою концепцію журналістики.

Нашим завданням було, аби Садовий як беззаперечний лідер не пройшов у першому турі. Треба було добитись двох турів. І я радий, що ми цього досягнули.

У вас були замовні ефіри?

У форматі зачитувань заздалегідь погоджених запитань – ні. Але телеканал завжди укладає угоди з виборчими штабами, фондами. Однак кандидати, які приходять в студію, не знають, про що я їх запитаю. Взагалі я привчив своїх гостей до жорстких ефірів. Це дає їм значно більше, аніж примітивні зачитування запитань з листочка.

Яка у вас зарплата?

Це внутрішня інформація. Не можу її розголошувати. Є пряма домовленість з власником – неетично буде озвучувати. Скажу лише, що моя зарплата мене влаштовує. Належу до доволі успішних журналістів.

Привчив своїх гостей до жорстких ефірів. Це дає їм значно більше, аніж примітивні зачитування запитань з листочка.

Який ваш прожитковий мінімум на місяць?

Ніколи не підраховував. Мені важливо оплатити комунальні послуги і купувати все, що хочу. Йдеться про буденні речі – їжа, одяг. Не квартири і не машини. Моїй «хонді» – 8 років. Вона навіть має ім’я – Руша.

Чому Руша?

Її колишньою власницею була дизайнерка і екс-депутатка Львівської міськради Руша Полякова. Вона емігрувала в Німеччину. Цікаво, що я про це дізнався аж в момент нотаріального оформлення. Дізнався б раніше – а я з Рушею знайомий – поторгувався б за ціну (сміється – ред.). Це жіноча машина. Не «Мерседес». Я з нею розмовляю. Везу на мийку або заправляю бензином, то завжди погладжу її. Ти поїла, Руша? От і добре – тепер вези мене гарно. Машина відповідає взаємністю – де ми тільки з нею не їздили…

Ви коли-небудь вимагали від керівництва підвищення своєї зарплати?

Це стається природно, якщо є певні успіхи. Та й сама професія має певний стандарт. Певна категорія журналістів, до якої я належу, не може коштувати «дешевше, ніж».

Дешевше, ніж скільки?

Менше ніж за 2 тисячі доларів працювати не можна взагалі. Тут значно більші ризики, велика відповідальність. Я ніколи не цікавився чужими зарплатами. Ти маєш те, на що погодився. Але коли якась худоба на NewsOne чи «112» отримує в місяць від 7 до 10 тисяч доларів – за красиві оченята і підстрижені борідки – то вважаю, що в цій професії щось явно не так.

Пропоную дещо змінити тему розмови. Знаю, ваш внутрішній протест – це від бабусі, яка вас виховувала. Яким було ваше дитинство?

Про себе я взагалі розповідаю важко… Мої бабуся і дідусь за своє стояння на середині класу заплатили вісьмома роками Сибіру. У них я бачив щось зовсім інше. Мені важливо було усвідомлювати, що я з тієї сім’ї, у жилах якої тече вірус непокори. Вірус стійкості. А моя мама… Сподіваюсь, вона не читатиме цього інтерв’ю. Мама є абсолютно радянською людиною. Навіть за своїм духом вона є продуктом минулої епохи. Все життя вона прожила в радянських обладунках, які з неї вже неможливо зняти.

Власне, історія репресій моїх бабусі з дідусем дала мені відчуття, що більшість – ніщо. Треба бути собою. Я ніколи не бачив у своїй бабусі, яка має 88 років, радянської людини. Але завжди бачив ту 17-річну Ірусю, яку відправили на Сибір. І яка не зрадила своїм цінностям.

Моє дитинство було абсолютно безтурботним. Виростав у районному центрі (народився у Миколаєві на Львівщині – ред.), де від землі і трави мене відділяли 8 сходинок. Я не був дитиною асфальту. Єдине, що мене завжди дратувало – провінційні люди. Люди без ідентичності. По вулицях ходили уламки минулого.

Чи виникали у вас світоглядні суперечності з мамою?

Ми уклали пакт про ненапад (усміхається – ред.). Мама є дуже важливою людиною у моєму житті. В першому романі я наважився написати чимало сповідального у частині стосунків з мамою. Вона для мене є бездіяльною жертвою. Жертва розлучення. Людина фаталістичного, приреченого спрямування. Це суперечить моїй енергії – більш експансивній, імпульсивній, фонтанній. Ми повністю не сходимося. В якийсь момент я її переріс.

Я писав цей роман з почуттям синівської провини, бо ніколи не бачив у ній особистості.

Мама читала роман?

Я був і залишаюся поганим сином, бо дав читати мамі роман, коли він продавався по всій країні. Я знав, що зайшов на такі території, на які, напевно, заходити не мав права. Вона прочитала книжку за 2 дні. Зателефонувала. Каже, я там в тебе вийшла майже свята – то хай буде.

Насправді я писав цей роман з почуттям синівської провини, бо ніколи не бачив у ній особистості. Людина з жіночою драмою… Я вжахнувся, що ніколи цього не бачив. Це було запізно, але вирішив написати. Про ці внутрішні стосунки матері і дитини. Коли дитина стає рівнозначною, залишає матерів у царстві термосів, банячків, тапочок і теплих светрів. Це такий маніфест того, що я не сказав їй в очі. У нас не прийнято так відверто виявляти ніжність. У нас інша тональність. Тому я це зробив через текст. Закрив гештальт.

Ви виростали без батька. Коли відновили з ним спілкування?

Взагалі не розумію, коли люди страждають від того, що у них немає татів. Саме через це я був дуже щасливий. Не уявляю собі, якби біля мене жив мій батько.

Чому?

Тому що я був гегемоном свого дитинства. Центром своєї родини, центром світу. Тут у мене був би конкурент, дисциплінатор. Нащо воно мені? Моє безбатьківське дитинство було абсолютно прекрасним і сонцесяйним. Ніколи не ловив себе на думці, що страждаю через те, що в мене немає батька. Крім того, у нас в зрілому віці відновилось спілкування.

Приїхавши, тато підкупив мене наручним електронним годинником. Такого модного аксесуару в класі не мав ніхто.

Як це сталося?

Він приїхав, коли мені було 13. Батько виїхав на заробітки в Росію ще в радянські часи. Прізвище у нас російське, але стосунку до етнічних росіян ми не маємо. Тож розмови про моє російське походження – безпідставні. Батько мій з Волині. У Росії в нього з’явилась нова сім’я, народилась дитина. У мене є зведена сестра. Приїхавши сюди, він підкупив мене наручним електронним годинником. Такого модного аксесуару в класі не мав ніхто. Тож я подумав, що це цілком достатня плата за його відсутність впродовж стількох років.

Не шкодуєте про це?

Шкодую, що був заручником маминої травми. Кожна травмована жінка перекладає на свого винуватця всю відповідальність за шлюб, який розпався. Я виростав з відчуттям шаленої ненависті до того «сволоча» і «скотини».

Перед собою я побачив типового мужика. Ми бачились від сили 10 разів. Все життя він прожив у Росії, на Уралі. Коли він приїжджав, ми відпочивали разом, потім спілкувались по скайпу. В якийсь момент я навіть відчув, що зраджую своїй мамі. Бо я начебто мав бути вірний її горю, а тут раптом почав спілкуватися з батьком. Ми це обговорили, вона все розумно сприйняла. І навіть пізніше заохочувала наше спілкування.

Вам було достатньо стосунків з батьком на відстані?

Більшого я не потребував. Він слугував мені антиприкладом. Я дивився на нього і розумів, що буду іншим. В цьому й полягає виховна суть батьків, які можуть показати дітям не лише, «як треба», але й як «не треба».

Батько завжди буде історією, яка матиме три крапки.

Чи змінилось щось у спілкуванні з батьком після війни з Росією?

Він прекрасно володів українською. Ми говорили з ним на Різдво. Колядували. У мене є ще сестра. Він бачив її дітей, тобто своїх онуків. Було видно, що він виходив в іншу кімнату. Схоже, спогади про Україну на нього накочувались. Він так і не став «русским мужиком».

Хоча, напевно, так само бухав, мав друзів. Вечорами дивився «ОРТ» і нормально ставився до Путіна. Але під час наших розмов відчувалося, що він дещо іншої породи… Коли ми говорили на політичні теми, я зривався на матюки, що роблю не часто. Ми жорстко розмовляли. Він вислухав від мене за весь російський народ.

Тема батька ніколи не буде закритою – я не буду на його могилі. Він помер три роки тому, похований в Росії. Помер раптово, ніколи не хворів. Був таким міцним горішком. Встав з табуретки, підійшов до холодильника – і все. Прекрасна смерть, про яку варто мріяти.

В Росію не поїду ніколи – я не є бажаним гостем. Тому батько завжди буде історією, яка матиме три крапки.

10 бліц-запитань Остапу Дроздову

Що ви найбільше цінуєте в людях?

Адекватність. Уміння розуміти ситуацію і себе у ній. Незалежно від обставин.

Чи є у вас кохана людина?

В кожної людини мала б така бути. І у мене ця людина також є. Ми разом 17 років. За цей час було всяке-різне. Якраз оте «всяке» – і є любов. Коли воно переростає в значно глибший фундамент, ніж першоетапна пристрасть. Це найближча мені людина.

Останній культурний захід, на якому ви побували?

Я передивився 80% репертуару львівських театрів. Зараз ходжу хіба на прем’єри або те, чого не бачив. А остання культурна подія – це концерт швейцарського гурту Kadebostany.

Коли ви востаннє плакали?

Постійно плачу. Від фільму, музики, тексту. Вчора плакав, коли дивився фільм «Дружина доглядача зоопарку».

Хтось казав, що чутки – це диявольське радіо. Я є собою. Я є відкритою людиною. І я змусив усіх ставитись до мене за людськими і професійними якостями, а не якимись іншими.

Чутки про вашу нетрадиційну сексуальну орієнтацію – правда чи фейк?

Хтось казав, що чутки – це диявольське радіо. Я є собою. Я є відкритою людиною. І я змусив усіх ставитись до мене за людськими і професійними якостями, а не якимись іншими. Я завжди буду на стороні ЛГБТ. Надіюся, що моя країна колись приєднається до цивілізованих країн Євросоюзу, які легалізували одностатеве партнерство. Але я не є активною людиною в тому плані. Мій фронт – зовсім інший. На прямі запитання я ніколи не відповідаю «так» або «ні». Даю можливість людям самим зрозуміти, на основі чого будувати своє ставлення до мене.

Чи ви помічали, що за вами стежать?

Мій телефон прослуховується. Мені це підтвердили. Тому всю єресь, всю вульгарщину, весь хуліганський бруд я говорю по телефону. Аби робота тих, хто прослуховує, була цікавою (усміхається – ред.).

Порошенко чи Тимошенко?

Вибір між милом і мотузкою.

Садовий чи Синютка?

Те саме… Але ви знаєте – Синютка. Якщо вже так стоїть запитання.

Ви голосуєте на виборах?

За непрохідних або проти всіх. Часто псую бюлетень, пишу цікаві слова, малюю закарлючки.

Ваше найбільше досягнення?

Сподіваюсь, воно попереду.

Фото: Орест Дрималовський

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