Безхатченків та літніх людей рятуватимуть соціальні патрулі

Впродовж зими на Львівщині діятимуть соціальні патрулі, до яких входитимуть працівники територіальних центрів

За потреби до роботи патрулів долучатимуться медичні працівники та поліціянти.

Такі рейди патрулі проводитимуть під час сильних морозів і рятуватимуть від холоду безхатченків та самотніх літніх людей.

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“Патрулі виявляють таких людей і при потребі скеровують в заклади соціального захисту. Також проводять обстеження умов проживання людей похилого віку. Можливо, в якоїсь бабусі є стара хата і зимою вона, умовно кажучи, не обігрівається, то щоб людина не зазнала впливу низьких температур – її можна на деякий час поселити в стаціонарне відділення або в геріатричний пансіонат”, – в коментарі “Львівській хвилі” пояснила в.о.заступника начальника обласного управління соціального обслуговування Юлія Мельнікова.

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До слова, у Львові таке патрулювання здійснює Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян.