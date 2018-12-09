Безхатченків та літніх людей рятуватимуть соціальні патрулі

Впродовж зими на Львівщині діятимуть соціальні патрулі, до яких входитимуть працівники територіальних центрів

   Мар'яна Галькович   84  

Фото: ukrintermediagroup.com

За потреби до роботи патрулів долучатимуться медичні працівники та поліціянти.

Такі рейди патрулі проводитимуть під час сильних морозів і рятуватимуть від холоду безхатченків та самотніх літніх людей.

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“Патрулі виявляють таких людей і при потребі скеровують в заклади соціального захисту. Також проводять обстеження умов проживання людей похилого віку. Можливо, в якоїсь бабусі є стара хата і зимою вона, умовно кажучи, не обігрівається, то щоб людина не зазнала впливу низьких температур – її можна на деякий час поселити в стаціонарне відділення або в геріатричний пансіонат”, – в коментарі “Львівській хвилі” пояснила в.о.заступника начальника обласного управління соціального обслуговування Юлія Мельнікова.

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До слова, у Львові таке патрулювання здійснює Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян.

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