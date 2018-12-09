21-річний силач із Львівщини Павло Наконечний: «Я готовий встановити абсолютний рекорд світу серед чоловіків»
З повненького юнака він перетворився на справжнього богатиря, ба більше, впевнено йде до звання найсильнішої людини світу! З чемпіонату Європи, який завершився минулого тижня у Литві, 21-річний пауерліфтер привіз одну золоту і три срібні медалі та кілька світових рекордів.
– Павле, не можу втриматись від компліменту – у Вас шикарні м’язи! Як довго накачували їх?
– З 14 років. Я був грубеньким хлопцем, хоч і займався сім років карате та п’ять років плаванням. Мав хорошу розтяжку, витривалість, але фізичної форми не було – жодного разу не міг підтягнутися. Тому вирішив прийти в зал.
– Коли бажання змужніти переросло у професійне захоплення?
– Буквально за місяць тренувань я скинув 15 кг і вже підтягувався біля десяти разів. Ось тоді з’явився професійний інтерес. А в 16 років я вперше виступив на змаганнях з пауерліфтингу.
Довідка. Пауерліфтинґ — силовий вид спорту, у якому підіймають штангу. Охоплює три змагальні дисципліни: присідання зі штангою на плечах, жим штанги, лежачи на горизонтальній лаві, і тяга штанги, які в сумі і визначають кваліфікацію спортсмена (за Вікіпедією).
– Ви скинули 15 кг за місяць! Поділіться секретом, як можна схуднути так швидко?
– Під керівництвом спеціаліста все реально. Коли я прийшов в зал, мені провели інструктаж та розповіли такі речі про харчування і тренування, які й допомогли ефективному схудненню.
До 16 років я займався загальним фізичним розвитком під орудою Дмитра Комешова. У 10 класі я вже важив 100 кг, в 11 кл – 110 кг, на І курсі – 125 кг – зрозуміло, що це набирав не жирову, а м’язову масу. Сьогодні моя вага 175 кг. Дехто каже «а як же твої суглоби, серце?». Я навіть дещо емоційно реагую на подібні запитання, бо не люблю, коли люди не знають чогось, а говорять дурниці. Організм здатен під все підлаштуватися. Тобто у мене не таке серце, як у звичайних людей, не такі суглоби, і при вазі 175 кг мені абсолютно комфортно.
– Напевно, це запитання для Вас також буде з розряду дурниць, але не можу не поцікавитись. Багато людей вважає, є великі м’язи – значить приймав «хімію»
– Чотири рази на рік я проходжу допінг-контроль – і цим все сказано. Все, що не забороняється допінгом, використовується мною. Маю на увазі спортивні добавки. А спортивні добавки це не хімія, їх називають добавками через те, що вони доповнюють харчування при інтенсивних фізичних навантаженнях. Протеїн з англійської перекладається як білок.
– Запримітила Вас ще минулого року, коли шпальти інтернет-видань рясніли заголовками «19-річний пауерліфтер зі Львова побив світовий рекорд». Але Ви не лише рекордом запам’ятались. На відео з того чемпіонату світу Ви кричите: «Я кращий». Не надто скромно, насмілюся зауважити
– (сміється) Це був вибух емоцій від того, що я зробив, здавалося, неможливе. За три місяці перед цим чемпіонатом світу я став другим на Європі серед юніорів, поступившись своєму основному супернику – британцю Люку Річардсону. Я мусив взяти реванш! Тож, не гаючи ні хвилини часу, в автобусі, яким поверталися зі змагань, я з моїм тренером Володимиром Оліярником розпочали обдумувати підготовку до чемпіонату світу-2017. І я таки переміг, ще й встановив свій перший світовий рекорд серед юніорів, піднявши 355,5 кг станової тяги. Я здивував багатьох, адже за якихось три місяці на стільки покращив свій результат.
«Всі рекорди в Україні належать мені»
– Так розумію, з того часу Ви ще вдосконалили свою майстерність?
– Так, адже моя мета встановити абсолютний рекорд світу серед чоловіків, тому маю рухатись вперед. Я був готовий зробити це вже цьогоріч, однак трохи не склалося.
2018 рік я розпочав з перемог на чемпіонаті України, де також встановив 8 рекордів – всі рекорди в Україні належать мені (як серед юніорів, так і серед чоловіків). Попри хороший виступ я не зміг взяти участі у чемпіонаті світу, що проходив влітку, бо надірвав сухожилки на правій нозі. Зроблю відступ і скажу, що до мене з британцем прикута пильна світова увага, бо ми у свої роки показуємо дуже високий рівень. Інстаграм кипить від нашого батлу. Так ось тоді багато людей думало, що я забоявся Річардсона, тому знявся зі змагань. Я нічого не відповідав, бо знав, що покажу рівень на чемпіонаті Європи, який мав відбутися за кілька місяців. Зауважу, що на Євро-2018 я вже міг виступати серед чоловіків, однак спеціально обрав категорію юніорів, оскільки у ній був заявлений Річардсон.
Можу собі уявити, висловлюючись спортивним сленгом, яка була «заруба» на чемпіонаті Європи. (Заруба – подія з гострою боротьбою і обопільними шансами. – прим.ред.)
– Не те слово! У першій вправі я присів зі штангою вагою 385 кг, а британець взяв на 23 кг більше. Однак у жимі лежачи я підняв рівно на 23 кг більше, ніж суперник – 245,5 кг, чим зрівняв наші шанси. Всі були шоковані, що у важкій вазі суперники йдуть кілограм в кілограм. І ось в третій вправі – становій тязі – я показую результат 385 кг, британець повторює; тоді я, щоби перемогти його, йду на 386 кг, однак у мене вилітає штанга з рук. Отож, у підсумку ми набрали рівну суму – 1010,5 кг, але золоту медаль віддали опоненту, оскільки при однакових показниках перемогу присуджують спортсмену, який має меншу вагу тіла. Я ж тішуся тим, що встановив чотири світові рекорди серед юніорів у жимі лежачи: два європейські та два світові. Британець повторив мій результат, але оскільки я показав його першим, рекорди належать мені.
Скільки загалом у Вас рекордів?
– 10 міжнародних: 8 серед юніорів (4 європейські та 4 світові) та 2 серед чоловіків (європейські). І сподіваюся попереду абсолютний рекорд світу – 400 кг у становій тязі. Я вже готовий до нього!
Павле, а з чого б порадили починати тим, хто вирішить (можливо, й після нашої розмови) піти в тренажерний зал?
– Якщо ви зібралися займатися в залі, одразу робіть це грамотно. Не потрібно з фанатизмом закачувати біцепс, травмуватися, а потім розповідати всім навкруги, що не варто ходити, бо я ось спробував і чим закінчилося. Треба починати з тренером. Я розумію, що не у кожного є змога дозволити собі персонального тренера, але отримати кілька консультацій, хоча б для розуміння азів, реально.
– Дайте ще кілька дієвих настанов, перевірених Вами особисто, щодо здорового харчування
70% успіху залежить від харчування і лише 30 % від тренувань. З 14-ти років я цікавлюся цим питанням. Я не вигадую нічого нового, а уважно вивчаю думки спеціалістів. Отож, кілька порад на запитання, які найчастіше, за моїми спостереженнями, турбують людей.
- Усе, що починається зі слова «дієта» слід відкинути одразу. Будь-яка дієта не призведе до добра! Раціон має бути повноцінним та збалансованим! Зверніть увагу на роздільне харчування (окремо споживається білок, окремо жири, окремо вуглеводи).
- Денну норму харчування слід розділити на 5-6 приймань і обов’язково встановити певні години приймання їжі та дотримуватися їх. Для прикладу, сьогодні Ви поїли о 8 год., потім в 14, потім взагалі не поїли, і організм думає: «а відкладу я собі, щоб мати резерв для енергії, запаси в жирову тканину». Наступного дня ви харчувалися гарно, але організм збитий з пантелику й мислить: «вчора вона їла так, сьогодні інакше, краще но зроблю я знов запаси». А якщо харчуватися щодня в один і той же час (плюс-мінус година), то організм буде знати, що завжди отримає необхідне, тому корисне з їжі засвоїть і зайве в жирову тканину не відкладе.
- Не запивайте їжу! Пити раджу за півгодини до їжі та за 40-60 хв після. Воду треба споживати в достатній кількості, залежно від ваги людини. Сік, кава тощо не рахуються, вода має бути у чистому вигляді.
- Щодня включайте в раціон зелень, крупи та інші продукти, багаті клітковиною, яка допомагає засвоювати білок.
- Вам допоможе правило 21 дня. Головне, протриматися 21 день, а потім це входить у звичку.
Павло дає поради щодо здорового харчування не лише на словах. Наприкінці 2017 року він відкрив перший у Львові ресторан здорового харчування «Power food». Тут пропонують відвідувачам різноманітні страви та напої, розроблені за спеціальною здоровою рецептурою. Крім того, в меню розписано калорійність страв, вміст білків, жирів, вуглеводів. Щоб люди полюбили їсти смачно і корисно!