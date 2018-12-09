21-річний силач із Львівщини Павло Наконечний: «Я готовий встановити абсолютний рекорд світу серед чоловіків»

Львівський здоровань розповів, як схуднути без дієт на 15 кг всього лише за місяць (!) та накачати гарні м’язи

Львівський здоровань розповів, як схуднути без дієт на 15 кг всього лише за місяць (!) та накачати гарні м’язи

З повненького юнака він перетворився на справжнього богатиря, ба більше, впевнено йде до звання найсильнішої людини світу! З чемпіонату Європи, який завершився минулого тижня у Литві, 21-річний пауерліфтер привіз одну золоту і три срібні медалі та кілька світових рекордів.

– Павле, не можу втриматись від компліменту – у Вас шикарні м’язи! Як довго накачували їх?

– З 14 років. Я був грубеньким хлопцем, хоч і займався сім років карате та п’ять років плаванням. Мав хорошу розтяжку, витривалість, але фізичної форми не було – жодного разу не міг підтягнутися. Тому вирішив прийти в зал.

– Коли бажання змужніти переросло у професійне захоплення?

– Буквально за місяць тренувань я скинув 15 кг і вже підтягувався біля десяти разів. Ось тоді з’явився професійний інтерес. А в 16 років я вперше виступив на змаганнях з пауерліфтингу.

Довідка. Пауерліфтинґ — силовий вид спорту, у якому підіймають штангу. Охоплює три змагальні дисципліни: присідання зі штангою на плечах, жим штанги, лежачи на горизонтальній лаві, і тяга штанги, які в сумі і визначають кваліфікацію спортсмена (за Вікіпедією).

– Ви скинули 15 кг за місяць! Поділіться секретом, як можна схуднути так швидко?

– Під керівництвом спеціаліста все реально. Коли я прийшов в зал, мені провели інструктаж та розповіли такі речі про харчування і тренування, які й допомогли ефективному схудненню.

До 16 років я займався загальним фізичним розвитком під орудою Дмитра Комешова. У 10 класі я вже важив 100 кг, в 11 кл – 110 кг, на І курсі – 125 кг – зрозуміло, що це набирав не жирову, а м’язову масу. Сьогодні моя вага 175 кг. Дехто каже «а як же твої суглоби, серце?». Я навіть дещо емоційно реагую на подібні запитання, бо не люблю, коли люди не знають чогось, а говорять дурниці. Організм здатен під все підлаштуватися. Тобто у мене не таке серце, як у звичайних людей, не такі суглоби, і при вазі 175 кг мені абсолютно комфортно.

– Напевно, це запитання для Вас також буде з розряду дурниць, але не можу не поцікавитись. Багато людей вважає, є великі м’язи – значить приймав «хімію»

– Чотири рази на рік я проходжу допінг-контроль – і цим все сказано. Все, що не забороняється допінгом, використовується мною. Маю на увазі спортивні добавки. А спортивні добавки це не хімія, їх називають добавками через те, що вони доповнюють харчування при інтенсивних фізичних навантаженнях. Протеїн з англійської перекладається як білок.

– Запримітила Вас ще минулого року, коли шпальти інтернет-видань рясніли заголовками «19-річний пауерліфтер зі Львова побив світовий рекорд». Але Ви не лише рекордом запам’ятались. На відео з того чемпіонату світу Ви кричите: «Я кращий». Не надто скромно, насмілюся зауважити

– (сміється) Це був вибух емоцій від того, що я зробив, здавалося, неможливе. За три місяці перед цим чемпіонатом світу я став другим на Європі серед юніорів, поступившись своєму основному супернику – британцю Люку Річардсону. Я мусив взяти реванш! Тож, не гаючи ні хвилини часу, в автобусі, яким поверталися зі змагань, я з моїм тренером Володимиром Оліярником розпочали обдумувати підготовку до чемпіонату світу-2017. І я таки переміг, ще й встановив свій перший світовий рекорд серед юніорів, піднявши 355,5 кг станової тяги. Я здивував багатьох, адже за якихось три місяці на стільки покращив свій результат.

«Всі рекорди в Україні належать мені»

– Так розумію, з того часу Ви ще вдосконалили свою майстерність?

– Так, адже моя мета встановити абсолютний рекорд світу серед чоловіків, тому маю рухатись вперед. Я був готовий зробити це вже цьогоріч, однак трохи не склалося.

2018 рік я розпочав з перемог на чемпіонаті України, де також встановив 8 рекордів – всі рекорди в Україні належать мені (як серед юніорів, так і серед чоловіків). Попри хороший виступ я не зміг взяти участі у чемпіонаті світу, що проходив влітку, бо надірвав сухожилки на правій нозі. Зроблю відступ і скажу, що до мене з британцем прикута пильна світова увага, бо ми у свої роки показуємо дуже високий рівень. Інстаграм кипить від нашого батлу. Так ось тоді багато людей думало, що я забоявся Річардсона, тому знявся зі змагань. Я нічого не відповідав, бо знав, що покажу рівень на чемпіонаті Європи, який мав відбутися за кілька місяців. Зауважу, що на Євро-2018 я вже міг виступати серед чоловіків, однак спеціально обрав категорію юніорів, оскільки у ній був заявлений Річардсон.

Можу собі уявити, висловлюючись спортивним сленгом, яка була «заруба» на чемпіонаті Європи. (Заруба – подія з гострою боротьбою і обопільними шансами. – прим.ред.)

– Не те слово! У першій вправі я присів зі штангою вагою 385 кг, а британець взяв на 23 кг більше. Однак у жимі лежачи я підняв рівно на 23 кг більше, ніж суперник – 245,5 кг, чим зрівняв наші шанси. Всі були шоковані, що у важкій вазі суперники йдуть кілограм в кілограм. І ось в третій вправі – становій тязі – я показую результат 385 кг, британець повторює; тоді я, щоби перемогти його, йду на 386 кг, однак у мене вилітає штанга з рук. Отож, у підсумку ми набрали рівну суму – 1010,5 кг, але золоту медаль віддали опоненту, оскільки при однакових показниках перемогу присуджують спортсмену, який має меншу вагу тіла. Я ж тішуся тим, що встановив чотири світові рекорди серед юніорів у жимі лежачи: два європейські та два світові. Британець повторив мій результат, але оскільки я показав його першим, рекорди належать мені.

Скільки загалом у Вас рекордів?

– 10 міжнародних: 8 серед юніорів (4 європейські та 4 світові) та 2 серед чоловіків (європейські). І сподіваюся попереду абсолютний рекорд світу – 400 кг у становій тязі. Я вже готовий до нього!

Павле, а з чого б порадили починати тим, хто вирішить (можливо, й після нашої розмови) піти в тренажерний зал?

– Якщо ви зібралися займатися в залі, одразу робіть це грамотно. Не потрібно з фанатизмом закачувати біцепс, травмуватися, а потім розповідати всім навкруги, що не варто ходити, бо я ось спробував і чим закінчилося. Треба починати з тренером. Я розумію, що не у кожного є змога дозволити собі персонального тренера, але отримати кілька консультацій, хоча б для розуміння азів, реально.

– Дайте ще кілька дієвих настанов, перевірених Вами особисто, щодо здорового харчування

70% успіху залежить від харчування і лише 30 % від тренувань. З 14-ти років я цікавлюся цим питанням. Я не вигадую нічого нового, а уважно вивчаю думки спеціалістів. Отож, кілька порад на запитання, які найчастіше, за моїми спостереженнями, турбують людей.

Усе, що починається зі слова «дієта» слід відкинути одразу. Будь-яка дієта не призведе до добра! Раціон має бути повноцінним та збалансованим! Зверніть увагу на роздільне харчування (окремо споживається білок, окремо жири, окремо вуглеводи).

Денну норму харчування слід розділити на 5-6 приймань і обов’язково встановити певні години приймання їжі та дотримуватися їх. Для прикладу, сьогодні Ви поїли о 8 год., потім в 14, потім взагалі не поїли, і організм думає: «а відкладу я собі, щоб мати резерв для енергії, запаси в жирову тканину». Наступного дня ви харчувалися гарно, але організм збитий з пантелику й мислить: «вчора вона їла так, сьогодні інакше, краще но зроблю я знов запаси». А якщо харчуватися щодня в один і той же час (плюс-мінус година), то організм буде знати, що завжди отримає необхідне, тому корисне з їжі засвоїть і зайве в жирову тканину не відкладе.

Не запивайте їжу! Пити раджу за півгодини до їжі та за 40-60 хв після. Воду треба споживати в достатній кількості, залежно від ваги людини. Сік, кава тощо не рахуються, вода має бути у чистому вигляді.

Щодня включайте в раціон зелень, крупи та інші продукти, багаті клітковиною, яка допомагає засвоювати білок. Вам допоможе правило 21 дня. Головне, протриматися 21 день, а потім це входить у звичку.

Павло дає поради щодо здорового харчування не лише на словах. Наприкінці 2017 року він відкрив перший у Львові ресторан здорового харчування «Power food». Тут пропонують відвідувачам різноманітні страви та напої, розроблені за спеціальною здоровою рецептурою. Крім того, в меню розписано калорійність страв, вміст білків, жирів, вуглеводів. Щоб люди полюбили їсти смачно і корисно!