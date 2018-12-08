Замість субсидій українці отримають «живі гроші» для сплати комуналки

У проекті Державного бюджету на 2019 рік Уряд заклав 55 мільйонів гривень на виплату грошей громадянам, які економлять на споживанні комунальних послуг. Використовувати кошти можна буде для сплати комуналки.

Сьогодні енергоощадним субсидіантам держава виплачує готівкою лише за зекономлені кіловати та куби. Таку премію вже отримали 1,2 мільйонів домогосподарств.

Вже з нового року, гроші за економію надходитимуть громадянам на банківський рахунок, який матиме спеціальний режим використання. Спершу, кошти будуть спрямовуватися на оплату комунальних послуг:води, газу, електроенергії та тепла.

Монетизацію проведуть у три етапи:

З 1 січня 2019 року «живі кошти» прийдуть тим, хто вперше звернувся за допомогою. З 1 травня 2019 року кошти отримають ті, хто вже багато років має право на субсидію, або пільги. З 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація.

Як повідомляла «Львівська газета» раніше, перелік домогосподарств, які мають право на субсидію-зменшився.

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