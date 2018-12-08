Передноворічне прибирання. Позбуваємось безладу за 10 кроків

Ви заходите в кімнату і опускаються руки – безліч речей, які складати доведеться декілька днів. Марі Кондо, яка допомагає людям перетворити їхні захаращені приміщення на затишні та просторі оселі, радить одразу ж поставити перед собою дві мети: викинути непотрібні речі і знайти місце для того, що вам потрібно.

Сортуйте за категоріями, а не за місцем розташування. Марі Кондо пропонує ось такі категорії: одяг, книги, документи, різне (диски, засоби для догляду за шкірою, косметика, аксесуари, паспорти, банківські картки, електроприлади, господарські товари, кухонне приладдя) і речі із сентиментальною цінністю.

Одяг можна поділити на підкатегорії: верхній одяг (сорочки, светри і т.д.), нижній одяг (штани, спідниці і т.д.), речі, які потрібно вішати (куртки, піджаки, костюми), шкарпетки, спідня білизна, сумки, додаткові речі (шарфи, ремені, шапки і т.д.), одяг спеціального призначення (купальники, робочий одяг і т.д.), взуття.

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Для однотипних речей виділіть, наприклад, окрему поличку, шухляду або тумбочку, щоб розуміти, скільки у вас пар мешів чи зимових курток.

Зробіть один раз генеральне прибирання. А потім щодня ставте речі на місце, де вони повинні бути. Не кидайте штани чи кофту на стілець, а поскладайте одяг в шафу. Тоді у вас завжди буде порядок вдома.

Уявіть, що для вас означає жити у чистому домі. Конкретно: відполірована підлога, ліжко застелене білим покривалом, по дому розставлені свічки, на поличках з книгами немає пилюки. Якщо чітко сформувати образ важко, то знайдіть фотографії в журналі з декорування інтер’єру, які вам до душі.

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Обов’язково візьміть у руки кожну річ, відчуйте, які емоції вона у вас викликає і запитайте себе: «Ця річ радує мене?». Якщо так – залиште її. Якщо ні, тоді у смітник. Цей критерій простий і точний.

Не показуйте батькам або іншим членам сім’ї речей, які хочете викинути. Тато і мама часто боляче сприймають, коли бачать у сміттєвому пакеті одяг, іграшки та подарунки на пам’ять, особливо, якщо це їхні подарунки. Або ж батьки можуть відчувати себе некомфортно за таке явне марнотратство.

Якщо у вас є, наприклад, одяг, взуття, прикраси чи ще щось, що могло б пригодитися вашим рідним або друзям, то віддайте ці речі їм. Але не змушуйте людей неодмінно їх брати. Спершу дізнайтеся, що їм подобається. Якщо серед речей знайдете вдалий варіант, то покажіть його і за умови, що людині справді сподобалося, віддавайте.

Не вмикайте музику або телевізор, коли наводите лад у своїх речах. Марі Кондо переконана, що шум «заважає розчути внутрішній діалог між речами та їхнім власником. Якщо все таки ви розслабляєтеся лише, якщо на фоні є музика, то вибирайте спокійні пісні.

Пальта вішайте у найдальшому лівому куті, потім сукні, піджаки, штани, спідниці та блузи.

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