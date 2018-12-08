Джаз, кіно, театр: 5 головних подій вихідних у Львові

Кривавий трилер Ларса фон Трієра, скандинавський джаз, любовна історія від акторів Театру Лесі Українки. Як провести вихідні з насолодою – читайте у підбірці головних подій вікенду від «Львівської газети».

«Білок у раціоні вегетаріанця»: майстер-клас Вадима Перевознюка

Найпоширенішим міфом серед людей, які замислюються про перехід на вегетаріанську дієту, є неналежне забезпечення організму білком. «Майже кожного дня вегетаріанцям доводиться відповідати на запитання, де вони беруть білок, адже протеїн і багато незамінних амінокислот є тільки в м’ясопродуктах, – розповідає «ЛГ» адміністратор Mantra House Катерина Шидловська. – Це помилкове твердження. Чому? Відповідь знає Вадим Перевознюк, який дотримується вегетаріанської дієти понад 3 роки. Наші гості також матимуть змогу приготувати щось смачненьке».

Коли: 8 грудня, 11:00

Де: Студія медитації та йоги Mantra HOUSE (вул. Дудаєва, 14)

Вартість: 75 грн

Публічна дискусія «Візії майбутнього у сучасному мистецтві»

Яким бачать майбутнє сучасні українські митці? На це запитання шукатимуть відповіді літературознавця Ірина Старовойт, культуролог Богдан Шумилович, культурна менеджерка Божена Закалюжна та художник Андрій Лінік. Модеруватиме публічну дискусію у ресторані «Ратуша» Володимир Бєглов.

«Моє завдання – спрямувати дискусію так, аби ми подумали про самих себе, – розповідає у коментарі «Львівській газеті» Володимир Бєглов. – За словами Богдана Шумиловича, мистецтво завжди спрямоване в майбутнє. Тобто те, що сьогодні з’являється в мистецтві, завтра стане повсякденням. Ми різносторонньо розглянемо поняття сучасного мистецтва. Андрій Лінік говоритиме про біоарт, в якому художники і художниці використовують своє тіло як інструмент, а от Ірина Старовойт розповість про сучасне мистецтво з погляду ХХ-ХХІ століть. Згадуватиме фантастику, утопії, антиутопії. Будуть різні погляди. Мені цікаво послухати не лише спікерів і спікерок, але й людей, які прийдуть на дискусію. Мікрофонів вистачить на всіх».

Коли: 8 грудня, 18:30

Де: Ресторан “Ратуша” (пл. Ринок, 1)

Вхід вільний

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Джазовий фестиваль Jazz Bez

Зима у Львові не може розпочатись без джазу. Люблений львів’янами Jazz Bez відбуватиметься на нових локаціях: готель «Дністер»,!FESTrepublic та «Копальня кави». У суботу виступатиме експериментально-інструментальне тріо Девіда Хелбока (Австрія), а в неділю слухачі зможуть зануритись у скандинавський джаз від тріо Йонаса Камбіена (Норвегія-Бельгія). Загалом на присутніх чекає чимало несподіванок – не проґавте!

Коли: 7-16 грудня

Де: «Дністер», !FESTrepublic, «Копальні кави»

Вартість: 250-500 грн

Фільм Ларса фон Трієра «Дім, який побудував Джек»

Радимо переглянути новий фільм провокатора, бунтівника та вправного скандаліста Ларса фон Трієра «Дім, який побудував Джек». Кривавий психологічний трилер, що зібрав аншлаги на провідних кінофестивалях світу. Реакція різниться: є і нищівна критика, і неприховане захоплення. Складіть власне враження.

Коли: 3-12 грудня

Де: «Кінопалац» (Театральна, 22), «Планета кіно» (вул. Стрийська, 30; Під Дубом, 7Б)

Вартість: 65-105 грн

Вистава «Любов)»

Перша драма Лесі Українки «Блакитна троянда», яка досі вважалася «несценічною», стає прекрасним ґрунтом для роздумів на тему різноманітності любові. Підсилена засобами фізичного театру та документальними свідченнями акторів, вистава «Любов» демонструє кілька схем стосунків, поширених в сучасному світі: несамовите, але приречене кохання, що має фатальні наслідки, зручне «міщанське» пристосування, любов з холодною головою, що ні до чого не зобов`язує, приємний флірт. Безліч варіантів – кожен може вибрати те, що йому чи їй пасує.

Коли: 9 грудня, 19:00

Де: Театр імені Лесі Українки (вул. Городоцька, 36)

Вартість: 60-70 грн

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