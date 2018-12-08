“Це не така еміграція, як в Канаді чи Європі”: Як живуть українці в Аргентині

Цьогоріч українське культурне товариство «Просвіта» святкує своє 150-річчя. Діє воно у багатьох куточках світу, де є українці. Сьогодні «Львівська газета» розповість вам про діяльність товариства, яка сягає сторіччя, на теренах Південної Америки – у Аргентині, а також про те, українці там зберігають свою ідентичність.

Декілька днів тому, у рамках зустрічі, яку організував Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, ми поспілкувалися з чоловіком, який народився та виріс в Аргентині, але з раннього дитинства усвідомлює себе українцем і робить все можливе, аби українство в його краї не занепало. Юрій Данилишин живе в Буенос-Айресі, очолює «Просвіту», є регіональним віце-президентом Світового Конґресу Українців.

Декілька фактів про українців в Аргентині від пана Юрія:

Українці почали емігрувати до Аргентини у 1857 році.

«У нас немає повноцінної четвертої хвилі еміграції. Наші батьки тут будували церкви, школи, але в складних економічних умовах».

У 1910 році – перша українська читальня «Просвіти» в Аргентині.

«Українці Аргентини не мають таких можливостей, як емігранти в Канаді чи Європі. Ми не можемо приїжджати в Україну декілька разів, а, дехто, й зовсім не може приїхати».

Просвітяни в Аргентині потребують підтримки України у своїй діяльності. Їм бракує вчителів та посібників для навчання і вивчення української мови, хореографів, майстрів гри на бандурі та інших спеціалістів. Бракує навіть українського телебачення в Інтернеті.

«Ми беремо участь у «Ночі в музеї» – організовуємо свою експозицію там. Виставку «Голодомор – невідомий геноцид українців», її нам надіслали з України англійською мовою і ми мали її представляти по-англійськи у такій країні, де англійців не дуже люблять. Ми роздрукували ті листки, пішли до учасників нашого танцювального ансамблю і попросили кожного по одній сторінці перекласти на іспанську».

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Всі українці-просвітяни там працюють на громадській основі – ніхто не бере ніякої плати за свою працю.

«У нас в Аргентині діють дуже багато товариств, які єднають росіян, білорусів і українців – йдуть спільно, як в найкращих часах. Але йдуть до посольства Росії, не України. Коли ж хтось йде до їхнього товариства і хоче вивчати українську мову, йому кажуть спершу вивчити російську».

Важливим фактором у збереженні українства на теренах Південної Америки, на думку просвітян, є українська родина.

З особистого:

Пане Юрію, як виглядає життя української родини в Аргентині? Святкуєте такі ж свята як тут?

– Наші свята ми родинно відзначаємо, збираються всі три брати, але не всі наші діти – мої Тарас і Софія приїжджають. Відзначаємо ми релігійні свята, а щодо державних, то по-різному буває: моя молодша ще вчиться, деколи це триває і в суботу і в неділю. Як родина ми живемо українським духом і стараємося, щоб українство весь час панувало в нашій хаті. Вишивки, хрести, різьби українські книжки – все можна знайти в нашій хаті.

Ваша дружина вишиває?

– Ні, не вишиває. Дружина моя плекає писанкарство. Вона також складає (колекціонує) писанки тому, коли ми повертаємося, то ми веземо повну валізу писанок додому.

А народних пісень співаєте?

– Як хтось інший бере ініціативу, то ми можемо співати, але самі не відважуємось.

Як часто ви буваєте в Україні і коли вперше приїхали сюди?

– Минулого року ми приїхала в Україну перший раз, був цього року у квітні, а тепер знов. І добре хоч раз в рік приїжджати. А мої діти були в Україні скоріше, ніж я: вони приїжджали на табори. Ми їх виховували в українському дусі, зараз вони працюють у Спілці української молоді – в управі.

Скажіть, будь ласка, Ви народилися і виросли в Аргентині, що ж Вам дає відчуття того, що ви українець?

– В моїй хаті розмовлялося українською, до нас батьки говорили українською і доки я не пішов до початкової школи – не знав іспанської мови. Коли вступив на першу клясу, то мусів вчитися іспанську. Як так починаєш, то все можна зрозуміти. Якби всі батьки так робили, то би Україна виглядала інакше: не тільки в еміграції, а й загалом.

Можливо, хотіли б переїхати жити в Україну зараз?

– Знаєте, я б жив 6 місяців тут і 6 місяців в Аргентині. Я сніг трохи знав, бо бував на півдні Аргентини, але такого зимного, як я пережив у минулих днях у Києві – ще ніколи не відчував. І не знаю, чи на мій вік то вже є можливо. Львів – це моя хата.

А маєте багато родини в Україні?

– Близької родини тут вже нема, є лише далекі родичі.

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Скажіть, а що потрібно для того, аби українство в Аргентині не зникло?

– Навчання української мови.

А чого бракує вашій «Просвіті» зараз, окрім матеріалів для навчання?

– Бракує всього. Так само того, щоб люди хотіли вивчати українську мову, щоб люди розуміли вартість тисячолітньої культури у порівняні з аргентинською, яка має лише 200 років історії. Можливо, дехто з дітей перших поселенців трошки понижували українську культуру, але вони вважали до певної міри, що це щось таке другорядне. Якби вони мали можливість відвідати Україну і запізнати її культурні багатства – їхнє життя би виглядало інакше.

Поки ми розмовляємо до пана Юрія та його дружини Лідії, з якою вони разом приїхали у Львів, підходять не лише освітяни, а й ті, хто просить допомогти віднайти своїх загублених у Аргентині родичів. Подружжя радо відгукується: записує імена, приблизні адреси та ділиться своїми контактами.

«Але «Просвіта» – це наше життя», – підсумовує нашу розмову пан Юрій.

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