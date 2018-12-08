«Треба любити людей і жити без понтів»: історія успішного бізнесмена Андрія Петріва

Кожна робота потребує значного вкладу: фізичних та моральних сил, особистого часу. Андрій Петрів вже багато років займається доставкою вантажів по всій Україні та Європі.

Зустрітися з паном Андрієм було непросто, адже в його руках сотня працівників і робота від якої залежать багато людей та підприємств. Усміхнений,привітний та не схожий на злісного боса. Проте, коли хтось телефонує у робочих питаннях, пан Андрій стає дуже зосередженим та конкретним.

Наймолодший таксист в Україні

Пане Андрію, розкажіть про свої перші кроки у бізнесі.

Я навчався у Львівській політехніці на факультеті «Автомобілі та автомобільне господарство». Після армії я працював таксистом. У той час я був наймолодшим водієм таксі в Україні. Це було на державному рівні, був автопарк, який складався з жовтих волг. Ми їздили на усілякі замовлення. Тоді це була дуже престижна робота і саме там я взяв ази,які досі допомагають мені у житті. Ця сфера швидко розвивалася і розвалилася разом із Радянським Союзом. Далі я почав займатися бізнесом пошиву взуття. Я не вмів цього робити, разом з партнером найняли працівників. Він існує і сьогодні, але його я залишив тому що мені просто стало нецікаво. Я така людина, яка любить щось організувати і піти далі. Наступними були продуктові магазини,якими зараз займається моя дружина і найдовший рід моєї діяльності-транспорт.

Чому саме транспорт?

Так би мовити, повернувся у рідну галузь. Транспорт ніколи не дає сумувати. Ця робота не набридне, адже завжди з’являються якісь нюанси. Чим більше ти думаєш, що ти знаєш цю справу-тим більше розумієш, що це не так.

Як ви починали?

Починав я зі старенького “мерседеса”. Ми назвали його “бегемотом”, тому що він був дуже стареньким. Ця машина була на озброєнні у німців ще за часів війни і могла заводитися без акумулятора. Я почав розвозити хліб на хлібзаводі, далі найняв одного водія, згодом купив другу машину і почались кредити.

Не страшно було? Адже будь-який початок-це ризик.

Головне наполегливість і працьовитість. Як відбувається сьогодні? Багато людей живуть за таким принципом: хочу заробляти 10 гривень, якщо не заробляю 10, то не робитиму нічого. Я вважаю, що якщо є робота за гривню-роби за гривню і набирайся досвіду, за 2-роби за 2 гривні і так далі. До сьогодні цей девіз зберігся у моєму житті. Я не перебираю роботою. Є-роблю. Для кожного бізнесу я робив план, багато аналізував та не брав необдуманих кредитів. Тому все виходить.

Пане Андрію,на вашу думку, коли було легше розпочинати бізнес: зараз чи у 90-ті роки?

Зараз немає стимулу, адже з усіх сторін з’являються різні нюанси: нестабільний курс валют, ціна на пальне, нововведення у законодавстві. Якщо людина хоче і може-їй не допомагають, а навпаки. Проте, незважаючи на це, зараз розпочати свою справу набагато простіше. Проблема в тому, що люди не мають бажання працювати. Кредити надають, головне все розумно робити, щоб не вийшло ситуації “взяв чуже-віддав своє”. Колись, пам’ятаю, вдень ремонтував машину, вночі таксував аби заробити на ремонт і далі без сну продовжував ремонт. Не було, ані вільного часу, ані можливості виспатись.

А зараз як з вільним часом?

Стараюся зустрічатися з друзями, приділяти час родині. Дуже люблю плавати, грати у теніс, кататися на велосипеді. У неділю, після церкви, доки донька з дружиною готують обід-сідаю на велосипед і отримую задоволення. Також бігаю. О 6 ранку, двічі на тиждень ходжу в сауну. Так щоб не спізнитися на роботу. Правила одні для всіх. І не важливо, що я начальник.

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Скільки людей у вас працює?

Близько сотні працівників.

За якими критеріями відбираєте колектив? Самостійно проводите співбесіди?

Зі всіма особисто проводжу співбесіди. Для мене основне, аби людина була чесною, порядною та відповідальною. Брак досвіду-не показник. Ми навчимо, покажемо, головне аби було бажання працювати та розвиватися. Є випробувальний термін. Дуже багато людей прийшли на 5 –тонні автівки і доросли до механіків. Логістів навчав самостійно. Для мене не важливий диплом. Я бачу логістику по-своєму.

Ви суворий керівник?

Я гадаю, що так. Можете працівників запитати. Але вони напевно скажуть, що ні(усміхається,-прим. автора).Я суворий, але справедливий. Не люблю брехні. Є такі працівники, які кажуть «Андрій Ярославович, я вас так поважаю, ви для мене авторитет». Я це заперечую, тому що якби людина мене поважала, то виконувала би свою роботу на всі 100%. А є такі, які нічого не кажуть, але я все бачу і за такими працівниками готовий,і у вогонь, і у воду.

Ви керуєтесь думкою, що не варто брати на роботу родичів та друзів?

Ні. Зі мною працює мій син, допомагає мені. Загалом багато родичів взяв до себе, але всі знають, що на роботі не має друзів та рідних. Робота-є роботою. Я вимагаю від себе і вимагаю від них.

Скільки зараз одиниць транспорту на вашому підприємстві?

Приблизно 80 одиниць. Туди входить і найманий транспорт, який ми використовуємо у своїх цілях.

Куди зазвичай курсують ваші вантажівки?

Україною та Європою. Є багато запланованих маршрутів, адже ми співпрацюємо з поштовими службами- Meest Express, Gunsel. У мене краще поставлена робота в Україні, аніж за кордоном.

А як вплинули на вашу роботу черги на кордоні, які були утворені пікетувальниками?

У нас нема такого, щоб підвести замовника, партнера, не поставити машину. Усіма шляхами виконаємо завдання, якщо дали обіцянку. Так, черги були великими і не вдалося вчасно доставити потрібний товар. Але компанії з якими ми співпрацюємо все зрозуміли. Це екстренна ситуація і таке трапляється. Договором прописуються такі нюанси:погодні умови, ситуації які від нас не залежать. Тому проблем не було.

Відчули на бізнесі оголошення воєнного стану у деяких областях?

Ще не відчули, проте, впевнений що незабаром відчуємо. За законом, при в’їзді на територію областей де оголошено воєнний стан- мають право цілком перевіряти автомобілі. Ми перевозимо товари, пошту. Перед виїздом у рейс вантаж пломбується, але при перевірці його знімуть. Немає гарантії, що в момент перевірки не станеться крадіжки. Візьмуть один пакетик, там буде дорогий телефон і вже репутація погіршиться. А завоювати її не так просто.

А що з паливом та курсом валют?

Курс долара та ціни на бензин прямо впливають на нас. Усі деталі до автомобілів закуповуються у валюті. Навіть коли купуємо у гривнях, все рівно вони переводяться з іноземної валюти. Ця нестабільність не може позитивно впливати на роботу. А машин багато, часто трапляються якісь поломки:десь щось замінити потрібно, десь полагодити.

Назвіть вашу таємницю успіху?

Людина сама кує свій успіх. Все у наших руках. Треба любити людей і жити без понтів. Не можу сказати, що я дуже лагідний, але завжди ставлюся до людей так, як хочу, аби відносилися до мене.

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