Як у Львові працює найбільша в Україні лабораторія 3D друку

Хоч для декого 3D друк і до сьогодні залишається загадкою та чимось дуже фантастичним, у Львові успішно працює ціла ферма з цього виду друку. Wanhao Ukraine – підприємство, яке виготовляє усілякі цікаві предмети на замовлення: від культурних об’єктів до вузькогалузевих.

Перше, що відчула зайшовши у приміщення – тепло. Виявляється, працювати з принтерами досить гаряче, адже вони суттєво нагріваються при роботі. Павло Єсип пояснює, з пластикових ниток тут виготовляють прототипи новітніх пристроїв, статуетки, форми для печива та навіть запчастини для електротранспорту.

Від роботи на заводі до власної ферми 3D принтерів

Я працював на Львівському інструментальному заводі, там отримав практичні знання з керування обладнанням з ЧПУ розміром. Це так станки орієнтовно з кімнату. Так як завод поступово зменшував своє виробництво, довелось змінити профіль та перейти працювати у велику телекомунікаційну компанію. Але любов до пристроїв, які під твоїм керівництвом виконують неймовірні речі ніяк не згасала. І якось мій брат розповів мені про 3D принтери – невеликі милі пристрої, які, в умілих руках, можуть робити дивовижні речі. Тоді в нас і з’явився перший 3D принтер, потім ще один, потім 3D принтерів стало вже три. А тоді ми вирішили розширити 3D ферму до 15 пристроїв, і це вже було тяжко поєднувати з роботою у великій компанії. Відтак ми заснували перший моно-бренд магазин 3D принтерів. Нам подобається це обладання, подобаються ті можливості, які воно відкриває перед звичайними людьми. Ми спеціалізуємося виключно на одному бренді і стараємося його зрозуміти досконало. Це як Apple чи Xiaomi, ми фанати та віддані своїй справі.

Навчався працювати з 3D принтерами за допомогою роликів на YouTube

Я навчався на практиці, за допомогою роликів на Youtube, а також просто спілкувався з іноземцями, які теж люблять 3D технології. Україномовного, якісного контенту по 3D принтерах майже немає. Тому ми незабаром плануємо запустити свій канал. Викладатимемо туди коротенькі відео з лайфхаками. Але важливо, щоб після них людина могла одразу застосувати 3D принтер та отримати хороший результат.

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Користуватись 3D принтером може навіть дитина

3D принтери WANHAO дуже дружні і якщо йде мова саме про ті, які передбачені для дітей, то перші хороші результати будуть вже в перший день. І в той же час зона професійного росту ще дуже велика і кожного дня можна відкривати для себе щось нове.

Ціни на обладнання стартують від 7 тисяч грн

Найдорожчий наш принтер коштує майже 50 тисяч грн. Він не є для пересічної людини, тому що є дуже вузькоспеціалізованим. Це друк високоточних об’єктів. Ті, в кого є запит на такий друк, розуміють, що це класне обладнання за доступною ціною. Дітям переважно дарують «дитячі» версії, які візуально приємні і мають оптимальне співвідношення ціни, якості та можливостей. 3D принтери заправляють філаментом – це пластикова нитка, яка є сировиною для 3D принтера. Коштує вона від 200 гривень за кілограм. З одного кілограма можна дуже багато надрукувати. А ще й якщо вони є пустотілими. Буквально недавно на фестивалі мейкерів Lviv Maker Faire прийшов наш клієнт і приніс результати свого друку на 3D принтері, це було щось неймовірне – пластикова шарманка, яка видавала мелодію від сили повітря з надутої повітряної кульки.

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Працювати не тільки заради прибутку

Якщо робота є тільки за гроші, то рано чи пізно вона закриється. У нас зібрались ті, хто люблять 3D друк. Усі наші працівники – це ті, хто свідомо перейшли у роботу з 3D технологіями із зовсім іншої ніші. Усі хочуть розказувати цікаві історії. З такою роботою їх завжди є достатньо, адже проекти не повторюються. Сьогодні запчастини для автобусів, завтра – об’єкти для музеїв.

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Щоб незрячі змогли «побачити»

У Львові є декілька цікавих наших друзів-партнерів. Один з таких – це створення мініатюр пам’ятників та культурних об’єктів. Вони займаються оцифруванням культурної спадщини – створюють 3D моделі, а ми робимо мініатюрні копії їхніх об’єктів. Це проект Skeiron, для яких ми друкували частину фасаду з Матір’ю Божою храму Святих Ольги і Єлизавети. Це проект Pinsel.AR – де ми друкували мініатюрні версії скульптур з музею Іоана Пінзеля.

У цьому випадку потрібен дуже точний друк, тому використовували високоточне обладнання. Це досить цікаво. Звичайні принтери мають шаровість. А ці – дуже гладкі і мають хорошу деталізацію. Не впізнаєш, що це надрукований об’єкт. Можна побачити зуби в роті, волосся, пальці. Ця робота виконується для того, щоб незрячі діти змогли відчути, що таке оперний театр, Ратуша. Розповіді – це далеко не те. Набагато краще, коли вони є в розмірі і можна доторкнутися. Пам’ятник Франку, Міцкевичу, Львівський цирк. Також цікавим проектом було виготовлення деталей для Львівського протезного заводу.

3D виробництво працює без відходів

Якось поїхав на Львівський протезний завод. І вони розказали, що є певна складність з виготовленням невеликих партій деталей для візків, а їм кажу: « Хлопці, у нас є класне міні-виробництво. Ми готові робити невеликі партії деталей високої міцності». Вони погодились, ми виготовили і так почали співпрацювати. Спочатку зробили декілька одиниць, далі – партію, згодом більшу і тепер у нас дружні відносини. Це вигідно, тому що можна виготовити невелику партію деталей і немає потреби платити за дорогі прес форми чи фрезерування. 3D виробництво працює без відходів.

Від елементів декору для «Електрона» до штурвалу гелікоптера

У мене є декілька проектів, якими я пишаюся. Ми співпрацювали з українсько-німецьким концерном «Електорон» з виготовлення зовнішніх елементів декору електротранспорту. Це космічна робота. Ми виготовили прототип, функціональну модель і віддали замовнику. Свою частину ми виконали.

Також дуже цікавим проектом було робити штурвали для гелікоптерів-Автожирів. Раніше їх виготовляли у Росії. Коли виробництво там заборонили, хлопці із Запоріжжя звернулися до нас. Вони зняли робочий штурвал і сказали, що необхідно декілька одиниць, але з більшим отвором для кнопки.

Ми з командою відскакували 3D сканером, зробили реверс інджінірінг, внесли правки з отвором та віддрукували з інженерного пластику цілком функціональний штурвал.

Це не був макет – це був об’єкт, який хлопці одразу застосували і полетіли.

Як за допомогою 3D принтера побудувати будинок

Головне розуміти схему, як працює 3D принтер, що таке площини ХY, в яку сторону є площина Z – це база, на якій побудовані всі пристрої, які створюють тривимірні об’єкти. Якщо взяти будівельний 3D принтер, то він так само рухатиметься у площині XY і будуватиме об’єкт у висоту Z. У свою чергу він просто більший від настільного 3D принтера та заправлений не пластиковою ниткою, а системою подачі бетону – це дуже просто. У 2016 році будинок за допомогою 3D принтера будували за 27 днів, а у 2018 вже за два дні.

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Головне, щоб вистачило фантазії

Треба розуміти технологію, як будується об’єкт у просторі і змінювати «заправку». Насправді, 3D друк – це технологія, так само як і Інтернет. Гола техтологія нікому не потрібна, нам потрібні ті можливості, які вона нам дає – навчання, спілкування, миттєві платежі. Так само і 3D друк. Нам потрібна не сама технологія, а її можливості – тимчасові зуби, діагностичні моделі для медицини, прототипи нових пристроїв, будинки та багато іншого. Основна зона росту – це сфера використання цього друку. А його можна використовувати наскільки вистачить фантазії.

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Фото Світлани Самборської та героя публікації

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