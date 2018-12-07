Українців попереджають про шахрайство з рахунками за газ

Про схему, яку розробили постачальні організації під час години запитань до уряду у Верховній Раді України розповів Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

За словами Гройсмана, українці мають сплачувати тільки за фактично спожитий газ за вартістю 8,55 грн за м куб. Усе інше – шахрайство з боку постачальних організацій.

«Платіть тільки за фактично спожитий газ, це по-перше. Платіть не більше за 8,55 грн – це друге. І третє – все інше, то шахрайство з боку постачальних організацій. Я це категорично заявляю», – акцентував Прем’єр.

Посилаючись на роз’яснення від «Нафтогазу України», Гройсман заявив – жодних попередніх «боргів» бути не може. Прем’єр-міністр дав доручення відповідним службам перевірити факти, які свідчать про шахрайство постачальних організацій.

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