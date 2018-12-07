Українців попереджають про шахрайство з рахунками за газ
За словами Гройсмана, українці мають сплачувати тільки за фактично спожитий газ за вартістю 8,55 грн за м куб. Усе інше – шахрайство з боку постачальних організацій.
«Платіть тільки за фактично спожитий газ, це по-перше. Платіть не більше за 8,55 грн – це друге. І третє – все інше, то шахрайство з боку постачальних організацій. Я це категорично заявляю», – акцентував Прем’єр.
Посилаючись на роз’яснення від «Нафтогазу України», Гройсман заявив – жодних попередніх «боргів» бути не може. Прем’єр-міністр дав доручення відповідним службам перевірити факти, які свідчать про шахрайство постачальних організацій.
Читайте також: Декретні, аліменти, газ та пенсії. Що змінилося в Україні з 1 грудня
Читайте також: «У мене навіть газ не проведений». Історія першої львів’янки, яка у квартирі встановила сонячні батареї