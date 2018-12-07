Українці масово почали купувати електромобілі

Найпопулярніший електрокар в Україні – Nissan Leaf 

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Фото: pixabay.com

Минулого місяця первинну реєстрацію в Україні пройшли 598 легковиків, які працюють виключно на електроенергії.

До 5 електромобілів, які українці купують найчастіше увійшли:

  1. Nissan Leaf: минулого місяця власниками цих практичних авт стали 344 українці.
  2. BMW i3: 41 покупець обрав для себе такий автомобіль.
  3. Tesla Model S: у листопаді 34 українці зареєстрували такі електрокари на вітчизняних теренах.
  4. Renault Zoe: українськими дорогами минулого місяця почало їздити 28 автівок цієї моделі.
  5. Fiat 500e: українську прописку отримали 24 електрокари.

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Загалом, з початку цього року первинну реєстрацію в Україні пройшли 4,8 тисяч електромобілів. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Близько 84% електрокарів на українському ринку – вживані, пише Укравтопром.

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