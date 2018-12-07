Українці масово почали купувати електромобілі

Минулого місяця первинну реєстрацію в Україні пройшли 598 легковиків, які працюють виключно на електроенергії.

До 5 електромобілів, які українці купують найчастіше увійшли:

Nissan Leaf: минулого місяця власниками цих практичних авт стали 344 українці. BMW i3: 41 покупець обрав для себе такий автомобіль. Tesla Model S: у листопаді 34 українці зареєстрували такі електрокари на вітчизняних теренах. Renault Zoe: українськими дорогами минулого місяця почало їздити 28 автівок цієї моделі. Fiat 500e: українську прописку отримали 24 електрокари.

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Загалом, з початку цього року первинну реєстрацію в Україні пройшли 4,8 тисяч електромобілів. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Близько 84% електрокарів на українському ринку – вживані, пише Укравтопром.