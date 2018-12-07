У Львові штрафи за неправильне паркування отримали майже 1300 осіб

На сплату штрафу дається 30 днів. Далі сума буде подвоюватися

Уже понад місяць на вулицях Львова працюють інспектори з паркування-люди,які стежать за правильним розміщенням транспортних засобів у центральній частині міста.

За час своєї роботи вони виписали 1299 штрафів на суму понад 365 тисяч гривень. З усієї кількості автівок, лише 55 були на іноземній реєстрації.

597 порушників вже оплатили штрафи. Як повідомляла «Львівська газета» раніше, грошове покарання складає 255 гривень.

Якщо особи, на яких наклали штраф оплатять його достроково, тобто протягом 10 днів, то зможуть заплатити на 50% менше. Загалом на виплату дається 30 днів. Далі сума буде подвоюватися, розповів начальник відділу інспекторів Богдан Мільяр.

Також місцева влада узгоджує тарифи на виклик евакуатора та за зберігання на спеціальному майданчику. Попередньо обговорюють такі суми: за евакуатор від 1200 до 1500 гривень та за добу зберігання автівки – 200 гривень. Порушник першочергово буде зобов’язаний сплатити штраф, далі –за послуги евакуатора і за перебування транспортного засобу на майданчику.

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