Сьогодні у Львові відкривається різдвяний ярмарок
Різдвяний ярмарок традиційно розташований вздовж алеї на проспекті Свободи, яка веде від Оперного театру до пам’ятника Тарасу Шевченку. Також декілька торгівельних будиночків встановили навколо Ратуші.
Цьогоріч будиночки будуть двох кольорів:молочні та коричневі.
Читайте також: Як вибрати безпечні і якісні дитячі іграшки та прикраси на ялинку?
Ярмарок працюватиме щодня до 20 січня. Графік роботи: з 11 до 22 години. У святкові та вихідні дні, відвідати крамнички можна з 10 до 23 години. Організатором традиційно є ТзОВ «Львівські ярмарки».
Аби центр культурної столиці залишався чимстим – встановили 100 смітників, 6 великих контейнерів та 5 біотуалетів.
За порядком на території ярмарку стежитимуть муніципали.
Читайте також: Де і коли легально продаватимуть ялинки у Львові