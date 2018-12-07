Сьогодні День ангела святкують Катерини

У цей вшановують святу великомученицю Катерину, яка у 304 році прийняла християнство. Була непохитною і вірною Церкві, навіть коли її намагалися відвернути з цієї дороги шляхом підкупу та шантажу.

За своє життя переконала багатьох воїнів стати християнами. За це їх хотіли стратити, однак Катерина поклала свою голову під меч ката і таким чином врятувала чоловіків. Та після цього жінку віддали на страшні муки. Останки святої Катерини поховані в монастирі Синай.

7 грудня українські дівчата ворожать, визначаючи свою долю. Найголовнішим символом на Катерини є вишнева гілочка, яку дівчата ставлять у воду. Якщо до свята Меланки гілочка пускала бруньки і цвіла – дівчина мала всі шанси цього року вийти заміж.

Цікаво, що у деяких регіонах так само ворожили і хлопці. Для них трактування було дещо іншим: якщо гілочка зацвіла, то й жінка трапиться добра і працьовита, якщо ж засохне – зла і ледача.