Садовий сказав, коли зникнуть черги у львівські садочки

З 2014 року електронна черга у садочках Львова з 5 тис 30 дітей зменшилася до 911 дітей. У 2014 році у відремонтованих садках, якими володіє управління освіти, відкрили груп для 1280 дітей. Дитячі садки, які будують, мають бути відновлені до 2020 року теж в межах комунальної власності. До 2020 року має бути додано ще 600 дітомісць в існуючих садках.

З усіх детальних планах, які погоджувалися, то скрізь передбачалося не лише дитячі садки, але і школи. Зокрема, в детальних планах було передбачено 49 садків різної категорії, але це заплановані ті, яким вже видавалися містобудівні умови та обмеження. З них збудовано є на вул. Дж. Вашингтона, 4, на вул. Зеленій вже залито фундамент — це буде садок на 80 дітей, збудовано на 70% садок на Малоголосківській. Хочу наголосити, що даний садок згідно з угод має передатися місту. І на рівні фундаменту почалося будівництва садка на Тернопільській, 21. Решта усі містобудівні були видані у 2018 році. Тому вони мають, як мінімум, ще 1 рік для будівництва. – Про це під час звіту розповів начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР Юліан Чаплінський, передає прес-служба ЛМР.

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Тимчасом міський голова Львова – Андрій Садовий зазначив, коли черги у садки мають зникнути взагалі.

«На кінець 2020 року ми маємо вийти з нульовою чергою в садках», — закцентував Садовий.

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