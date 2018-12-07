Розмитнення “євроблях”: Практичні поради

У зв’язку з прийняттям нового закону про розмитнення автомобілів, які ввозяться на територію України з країн Європи, з’явилося не лише багато нарікань, а й запитань

Львівська митниця ДФС зібрала найтиповіші запитання “євробляхерів” щодо практичного застосування вимог і дала на них зрозумілі вичерпні відповіді.

Які документи потрібно подати для митного оформлення авто, ввезених в Україну з Литви, Польщі, Болгарії, Німеччини?

В усіх перелічених випадках разом з митною декларацією (оформлюється митним брокером) на транспортний засіб, що декларується в режим імпорту (вільний обіг), подаються такі основні документи:

реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (як правило, це технічний паспорт);

документи, що підтверджують право власності особи на транспортний засіб (як правило, це договір купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та декларувати (як правило, це доручення);

рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару (можливо, це буде один і той же документ, що підтверджує право власності)

В якому місці та в якій митниці я можу розмитнити транспортний засіб, який вже є в Україні? Який я тільки планую ввезти в Україну?

Митне оформлення – у будь-якій митниці України.

Чи можу я не виїжджати з України, а здійснити митне оформлення в митниці свого регіону?

Можна не виїжджати; подати необхідні документи і показати свій транспортний засіб у будь-якій найближчій митниці.

Чи може бути авто заявлене в режим «імпорт» особою, яка не перетинала на даному авто кордон?

Може бути заявлене особою, яка не перетинала митний кордон, за умови подання документів, що підтверджують право власності цієї особи на транспортний засіб або право ним розпоряджатися та декларувати (доручення).

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Чи може скористатися знижкою протягом 90 днів людина, яка вже розмитнила таке авто?

Ні, один транспортний засіб може бути оформлений тільки один раз. Якщо автомобіль вже був оформлений митницею раніше, а платежі вже сплачені, то оформити цей же автомобіль ще раз і скористатись знижкою (коефіцієнт 0,5) неможливо. До того ж, знижка протягом 90 днів може бути застосована при оформленні громадянином лише одного легкового транспортного засобу.

Чи може згідно з новими законами в’їжджати на територію України з підготовленою ПД без сплати залогових платежів, якщо авто заявлене в режим «імпорт»?

У випадку якщо громадянин прийняв рішення ввезти авто (легковий автомобіль, код 8703 за УКТ ЗЕД), то подання попередньої митної декларації та гарантування сплати митних платежів є обов’язковими. В такому випадку застосування грошової застави є тільки одним із видів забезпечення сплати митних платежів, хоча можуть бути обрати й інші види гарантування.

Грошова застава як обов’язковий вид гарантії застосовується тільки у випадку транзитного переміщення резидентом України транспортного засобу, що знаходиться на постійній реєстрації за межами України.

Чи може людина сама звернутися на митницю та подати документи для імпорту авто, чи для цього потрібен спеціальний митний брокер. Якщо потрібен – де взяти перелік брокерських фірм, яка середня вартість брокерських послуг?

А) Теоретично громадянин може спробувати самостійно заповнити митну декларацію та подати необхідні документи (законодавством це не забороняється).

Але краще звернутись до митного брокера – до кваліфікованого спеціаліста, оскільки законодавством передбачено, що транспортні засоби декларуються із заповненням митної декларації, порядок заповнення якої потребує спеціальних знань та певного програмного забезпечення. Крім того, паперова митна декларація повинна обов’язково супроводжуватись її електронною копією.

Невірне заповнення митної декларації може призвести до ряду неприємностей (аж до складання протоколу про порушення митних правил).

Б) Інформація про митних брокерів постійно оновлюється та розміщується на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у рубриці „Реєстри”.

В) Інформацію про вартість брокерських послуг можна дізнатись у митних брокерів (ДФС не контролює цю вартість).

Чи маю я приїхати на авто в зону митного огляду для його догляду?

Митне оформлення здійснюється у будь-якій митниці в України, але обов’язково показати авто, тобто:

пред’явлення авто митниці є обов’язковим;

рішення про проведення митного огляду приймає посадова особа митниці з урахуванням вимог Митного кодексу.

Оскільки митні формальності здійснюються в зонах митного контролю, то приїжджати в зону митного контролю – обов’язково.

Якщо сплачений штраф за прострочення транзиту, чи треба сплачувати 8500 штрафу, передбаченого новим законом?

Сплата штрафу при порушенні громадянином митних правил не звільняє цього громадина від виконання взятих на себе зобов’язань щодо дотримання митного режиму.

Якщо після сплати штрафу транспортний засіб, ввезений в режимі транзиту або тимчасового ввезення, продовжує перебувати на території України, є підстави вважати, що цей автомобіль продовжує перебувати в Україні з порушенням митного законодавства.

Новим Законом передбачено, що, не зважаючи на сплачений раніше штраф, добровільна сплата коштів в розмірі 8500 грн (яка не є штрафом), є обов’язковою при оформленні в режим імпорту транспортного засобу, щодо якого порушено строки та умови режимів транзиту чи тимчасового ввезення.

На які реквізити має сплачуватися добровільний платіж 8500 грн., та як дізнатись чи треба його платити?

Передбачені новим Законом добровільні кошти (8500 грн) сплачуються одночасно з митними платежами і в такому самому порядку.

Реквізити депозитного рахунку, на який сплачуються кошти (митні платежі, добровільні кошти), є індивідуальними для кожної митниці.

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Інформацію про реквізити депозитного рахунку митниці, в якій громадянин планує оформлювати авто, можна знайти на сайті цієї митниці, дізнатись у працівників підрозділу митниці, в якому безпосередньо буде проводитись оформлення, або в митного брокера.

Хто і як визначає вартість авто, з якої платиться ПДВ та мито?

Документами, які підтверджують вартість придбаного громадянином автомобіля:

договір купівлі-продажу;

інвойс;

банківські або інші платіжні документи;

експортна декларації;

довідкова інформація щодо вартості аналогічних транспортних засобів у країні експорту.

У цих документах повинні бути зазначені дата продажу, номер шасі (рами), кузова (або ідентифікаційний номер), номер двигуна автомобіля, його модель, рік виготовлення, а також ім’я та прізвище особи, якій продано автомобіль.

Якщо будуть підстави вважати, що заявлено недостовірну вартість або у разі відсутності вищевказаних документів, митниця ДФС визначає вартість автомобіля самостійно.