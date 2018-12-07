На Львівщині організовують флешмоб, щоб допомогти птахам вижити у холод

Акцію організовує Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА. Ініціатива створена, аби допомогти пернатим знайти їжу у холодну пору року, повідомляють у прес-службі ЛОДА.

Умови флешмобу такі:

Опублікувати у соціальній мережі фото на тему годівлі тварин та оригінально підписати його;

Написати хештег #ягодуюптахів;

Позначити у дописі департамент екології та природних ресурсів ОДА;

Також фото можна надсилати на сторінку у соціальній мережі, або на електронну адресу: lodaeko@gmail.com.

Аби врятувати пташок достатньо розвісити годівнички та поповнювати їх кормом. Вони полюбляють: пшоно, овес, просо,пшеницю, несолене сало,сухофрукти, сушені ягоди та терті яблука.

Для птахів-кочівників, які не сідають у годівнички, достатньо з осені не збирати усі плоди з дерев, аби вони могли знайти їжу для себе.

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