Комісія змінила схему руху на двох вулицях Львова (ФОТО)

5 грудня міська комісія з безпеки дорожнього руху ухвалила рішення про зміну напрямку руху на двох бічних вулицях Шота Руставелі – Костомарова та Скельній. На думку членів комісії, це має зменшити кількість заторів, які щодень утворюються на вул. Шота Руставелі.

«Згідно із новою схемою руху, на вул. Скельній і вул. Костомарова поміняють напрямки руху. Водії, які виїжджають на вул. Шота Руставелі з вул. Архипенка, зможуть одразу повернути на вул. Костомарова, тоді на вул. Скельну і з неї виїхати на вул. Франка. А ті водії, які рухаються вул. Костомарова, зможуть виїхати на вул. Шота Руставелі через вул. Скельну», – пишуть на сайті міськради.

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