Газорозподільні компанії звернуться до Антимонопольного комітету з проханням перевірити дії Укртрансгазу

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, готують звернення до Антимонопольного комітету України з проханням перевірити дії Укртрансгазу, які спрямовані на дискредитацію конкурентів і посилення монопольного становища групи Нафтогаз на ринку.

Протягом листопада-грудня газорозподільні компанії (Оператори ГРМ), що працюють під брендом РГК зіткнулися з некоректною роботою інформаційної платформи для добового балансування і регулярними проблемами в отриманні номінацій від Укртрансгазу.

Газорозподільні компанії почали щоденне інформування клієнтів про відсутність номінацій на корпоративних сайтах і в соціальних мережах. У тому числі не мають номінацій понад 2 тисячі шкіл, дитячих садків, лікарень та інших об’єктів соціальної інфраструктури. Відповідно до постанови НКРЕКП №788 від 27.07.18р. такі номінації повинні бути оброблені Укртрансгаз до 25 числа місяця попереднього місяця постачання, як передбачено Кодексом ГТС в редакції станом 27.07.18р. Зазначимо, що в шести з цих 15 областей введено військовий стан. Тому споживачі в цих областях не можуть бути відключені через відсутність номінації.

Зазначимо, що помилки і перебої з наданням номінацій в листопаді і грудні торкнулися в першу чергу операторів ГРМ, які працюють під брендом РГК. Такі дії Укртрансгазу носять ознаки навмисного зловживання функціями оператора ГТС, який діє в інтересах зміцнення монопольного положення своєї материнської структури – НАК «Нафтогаз України» – і витіснення з ринку незалежних газових трейдерів.

Укртрансгаз звинувачує операторів ГРМ групи РГК в дестабілізації інформаційної платформи, яка сталася через подвоєння номінацій по 100 споживачам. Платформа добового балансування створена і адмініструється Укртрансгазом. Вона не повинна допускати можливості подавати більше однієї номінації на одного споживача. І ніхто з операторів ГРМ не може технічно втручатися в роботу платформи.

Подвоєння номінацій – це постійна проблема роботи оператора ГТС. Ще в листопаді в десяти регіонах України дублювалися номінації у 25 великих споживачів газу. Причому у всіх випадках Укртрансгаз оформив другу номінацію на материнську компанію – НАК Нафтогаз України.

Такі факти ще раз підтверджують, що Укртрансгаз не може налагодити коректну роботу інформаційної платформи і намагається перекласти відповідальність за свої недопрацювання на учасників ринку. Слід зазначити, що інформаційна кампанія з боку Нафтогазу в ЗМІ і соцмережах спрямована виключно проти операторів ГРМ, які працюють під брендом РГК.

Оскільки оператори ГРМ не впевнені, що інформація про відсутність номінації у споживача газу є об’єктивною, а не навмисної помилкою з боку адміністраторів інформаційної платформи, вони просять НКРЕКП роз’яснити, як їм діяти в такому випадку. Оскільки законодавство передбачає беззастережне відключення споживача від газу в разі відсутності у нього номінації.

Оператори ГРМ також звертають увагу на свою повну готовність до введення добового балансування, перехід на яке в черговий раз зривається з вини непрофесійних дій групи Нафтогаз.