До Брюховичів поїдуть 12-метрові автобуси
Вони курсуватимуть на маршруті №8
У ЛК «АТП-1» повідомили, що з 10 грудня до Брюховичів зі Львова (площа Святого Теодора) поїдуть два 12-метрові автобуси.
«Для покращення транспортного сполучення з смт. Брюховичі два 12-метрові автобуси розпочнуть курсувати за звичним для мешканців Брюхович маршрутом № 8», – розповіла прес-секретар «АТП-1» Ірина Рєвунова.
На підприємстві також розповіли, що до кінця року хочуть збільшити кількість марушруток. Детальніше читайте тут.
Нагадаємо, цього тижня свій маршрут змінив автобус №5А.