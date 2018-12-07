До Брюховичів поїдуть 12-метрові автобуси

Вони курсуватимуть на маршруті №8

У ЛК «АТП-1» повідомили, що з 10 грудня до Брюховичів зі Львова (площа Святого Теодора) поїдуть два 12-метрові автобуси.

«Для покращення транспортного сполучення з смт. Брюховичі два 12-метрові автобуси розпочнуть курсувати за звичним для мешканців Брюхович маршрутом № 8», – розповіла прес-секретар «АТП-1» Ірина Рєвунова.

На підприємстві також розповіли, що до кінця року хочуть збільшити кількість марушруток. Детальніше читайте тут.

Нагадаємо, цього тижня свій маршрут змінив автобус №5А.