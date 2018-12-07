Аварійна служба «Львівгазу» від початку року відреагувала на 25 тисяч звернень споживачів

Основна причина звернень – витоки газу на внутрішньобудинкових системах газопостачання. Відтак, від початку року аварійні бригади виявили та ліквідували 34 694 витоків в будинках споживачів Львівської області та 14 208 – у Львові. Зазвичай причиною витоків газу є несправність газового обладнання, а також його самовільне встановлення і ремонт сторонніми особами, котрі не мають права на виконання таких робіт.

«Кількість викликів зростає з першими холодами. На жаль, споживачі порушують правила експлуатації газових приладів та самовільно втручаються у їх роботу і нехтують правилами безпеки», – зазначає Директор технічний ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

Реагування на аварійні виклики споживачів Львівщини забезпечує 33 бригади ПАТ «Львівгаз», а це загалом 329 кваліфікованих фахівців, котрі працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Всі автомобілі служби “104” укомплектовані радіозв’язком, проблисковими маячками, інструментами та іншими необхідними технічними засобами. Окрім того, усі автомобілі оснащені системою GPS-навігації, а це дає змогу диспетчеру оперативно, в режимі онлайн визначити місцезнаходження автомобіля, направити його на виклик найкоротшим шляхом, або, при необхідності, направити на допомогу додаткову бригаду.

Інфомаційна довідка:

ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається розподілом природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.