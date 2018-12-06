Жертв чадного газу на Львівщині побільшало: як вберегтись?

За останній тиждень у Львові та області від чадного газу постраждало близько 10 осіб

Зважаючи на сумну статистику, хочемо нагадати вам яких правил варто дотримуватись, аби вберегтись від «тихого вбивці». Поради дає технічний директор «Львівгазу» Павло Сербан.

Основні порушення, які можуть призвести до летальних випадків:

Герметично закриті вікна та двері, через які повітря погано надходить у приміщення. Встановлення у вентиляційних системах потужних витяжок над газовими плитами. Використання потужних вентиляторів, які починають витягувати повітря і створюють зворотну тягу у димових каналах.

Як уникнути отруєння чадним газом?

У приміщенні, де встановлено газовий котел з відводом в комин, категорично заборонено встановлювати електричну витяжку.

У такому приміщенні слід забезпечити приток повітря. Має бути прочинена кватирка, можна встановити провітрювач.

Вихлопні гази, які утворюються внаслідок того, що люди дихають і спалюється газ в приладах – мають виходити у чистий вентиляційний канал і, відповідно, підніматися в атмосферу. Тому слід забезпечити вільний вихід відпрацьованих газів в атмосферу.

Встановити сигналізатор, який спрацьовує при появі чадного і природного газу. Звичайний датчик, який встановлюють безпосередньо у котлі, може не спрацювати, коли утворюється зворотна тяга. Тому додаткове встановлення сигналізатора загазованості, більше убезпечить від отруєння.

Перед тим, як вмикати газовий котел/пічку/колонку – обов’язково перевірте тягу в димовому каналі. Для цього використовують смужку паперу, якщо вона втягується в комин – можна спокійно запалювати і обігрівати помешкання.

Газова колонка у ванній кімнаті

Для старої частини Львова актуальне питання газових колонок, які встановлені у ванних кімнатах. Колись правилами не передбачалося, що не можна їх там встановлювати, однак зараз діє категорична заборона, але деякі люди досі експлуатують такі прилади.

Біди не станеться, якщо є нормальна тяга у димовому вентиляційному каналі і достатній притік повітря (у дверях обов’язково має бути щілина). Коли працює колонка і немає відтоку повітря – не можна приймати душ чи ванну. Набрали води, провітрили, щоб пара вийшла і тоді вже починаєте водні процедури.

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Так треба робити, оскільки пара потрапляє у димовий канал і там утворюється парова пробка, яка перешкоджає нормальному виходу відпрацьованих газів в атмосферу. Людина сідає в ванну, їй тепло, комфортно, а в цей час чадний газ починає випускатися, і людина просто засинає і топиться. Відчути симптоми отруєння дуже важко, адже чадний газ вдихається разом з парою.

Кахельні печі

Для кахельних печей існує теж просте правило: вони не можуть горіти безперестанку. Вони можуть горіти 2-3 години, а далі такі печі повинні віддавати тепло. Залишати без нагляду таку піч не можна, адже може статися перегрів. У такій ситуації просто починає вигорати кисень у приміщенні, після цього починається зворотна тяга і тоді чадний час, замість того, щоб виходити в атмосферу, починає опускатись на дно і через щілини у печі потрапляє у приміщення. Були випадки, коли люди запалювали газову пічку і лягали спати – зранку вже не просинались.

Як розпізнати «тихого вбивцю» ?

Розпізнати чадний газ практично неможливо, бо він без запаху, смаку і кольору, але є симптоми, які людина може зауважити, якщо чадний газ почав збиратися в приміщенні. Це такі ж ознаки, коли людина отруюється чимось іншим:

Важливо: чадний газ може утворитися навіть внаслідок того, що напалено. Були випадки, коли батьки сиділи на кухні і палили, а маленька дитина біля них – отруювалась. Так відбувається тому, що дорослим потрібна більша доза, адже у них більший об’єм крові порівняно з дитиною. До того ж, дитячий організм не звик до тих шкідливих речовин, які можуть утворюватись в приміщенні.

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