У суспільстві прийнято вважати, що здебільшого насильство у сім’ї полягає лише у неприйнятному ставленні чоловіка до дружини. Насправді, проблема є набагато ширшою

Жорстоке поводження дітей з батьками та навпаки, агресія зі сторони жінок до своїх чоловіків та навіть моріння голодом стареньких. Усі ці ситуації потребують реакції, проте найбільшою проблемою є замовчування. Жертви не наважуються заявити про свої проблеми.

Начальник Головного територіального управління юстиції Львівщини Тарас Грень розповідає, головним обов’язком осіб,які зіштовхнулись з будь-якого роду насиллям, є подання заяви у відповідні органи.

Три тижні тому у Львівській області почали роботу сімейні радники –люди,які консультують у всіх сімейних питаннях та допомагають жертвам жорстокого поводження.

Сімейна радниця Надія Філінська-Іваньо каже, за такий короткий період роботи уже вдалося проконсультувати 12 осіб.

«Люди бояться відкрито говорити про проблему. Переважно потерпілі бажають залишатися анонімами. До речі, найбільшим міфом є те, що проблема насильства існує лише у неблагополучних сім’ях. Насправді, заможні родини не менше страждають від насильства. Відмінністю є те, що мало дружин впливових чоловіків готові попросити про допомогу», – пояснює Надія і розповідає історії кількох людей із Львівщини, яким вона допомагає як сімейний радник.

«Тричі змінила номер телефону і досі живе у страху»

Жінка зазнала фізичного та морального насильства. Вона звернулася з проханням врятувати її та трьох неповнолітніх дітей від чоловіка-агресора, який бив, душив та принижував її. Після того, як вона забрала дітей, зібрала речі – він почав активно її розшукувати та переслідувати. Жінка тричі змінила номер телефону і досі живе у страху. Я цілодобово перебуваю на зв’язку з потерпілою. Вже допомогли підготувати заяву на розлучення, аліменти та на відкриття кримінального провадження. Дітей влаштували у школи та садочки, а жінці допомогли скласти резюме та знайти роботу.

Аліменти для 19-річного

Нещодавній випадок: 19-річний хлопець звернувся із питанням, як змусити батька виплатити аліменти. Усе життя його виховувала мама, яка розлучилася з батьком, коли хлопець був зовсім маленьким. Подружнє життя у батьків було несолодким, тому жінка розлучившись не подавала на аліменти. Хотіла просто викреслити тирана зі свого життя. Хлопець виріс і захотів компенсувати ці кошти. У даному випадку компенсація неможлива. Вона є актуальною до 18 років. Обов’язковою умовою є пряма заява від матері.

Читайте також: У Львові сімейним радником стане жінка, яка сама пережила насильство

Шантаж від колишньої дружини

Чоловік розлучився з дружиною, проте регулярно виплачував аліменти. Коли синові виповнилося 18, він вирішив жити з батьком. Колишня дружина подала заяву на аліменти, незважаючи на те, що син не живе з нею, мотивуючи це тим, що він навчається на стаціонарі. Законодавством передбачена виплата аліментів до 23 років у випадку денного навчання. Батько не знає, що робити, адже сумнівається, що кошти потраплять до сина. Він готовий виплачувати гроші синові на карточку. Закон ж вимагає передачу коштів через матір. Доки цю ситуацію не можна врегулювати законом, виконавчі органи можуть лише контролювати використання коштів цією матір’ю. Також рішенням є позов до суду.

Як звернутись по допомогу?

Більшість звернень надходять по телефону, або через сторінку «Сімейні радники» у Facebook. Там зібралися всі радники України,представники фахових служб, які зможуть надати потрібну інформацію.

А з нового року на Львівщині розпочне свою діяльність ПОЛІНА – поліція проти насильства. Патрульні вже пройшли навчання та отримали сертифікати з фахової допомоги особам, що страждають від жорстокого поводження.

На Львівщині також діє безкоштовна вторинна правова допомога. Потребуючим надають адвокатів для вирішення складних сімейних проблем та сприяють у виданні обмежувальних приписів, наприклад, якщо члени сім’ї звільняються з місць обмеження свободи і здійснюють не лише психологічний тиск на рідних. Висилити агресора з житла можна лише за участі поліції.

Аби отримати консультацію радника потрібно звернутися за адресою Винниченка 30. Приймальний день – вівторок з 10:00 по 13:00, без попередньої реєстрації.

Усі права на текст захищені та належать “Львівській газеті”. Повний або частковий передрук публікації вважатиметься порушенням авторських прав.

Читайте також: У Львові з домашнім насильством боротиметься “ПОЛІНА”