Стало відомо, коли запустять залізничний маршрут Львів-Люблін
З цього приводу відбулася зустріч міністрів інфраструктури України та Польщі
Вчора, 5 грудня, відбулася зустріч міністрів інфраструктури України та Польщі – Володимира Омеляна та Анджея Адамчика, на якій вони не лише підбили підсумки проекту Київ-Львів-Перемишль, а й обговорили плани на наступний рік, повідомив ЦТС.
У 2019, за словами Омеляна, планується запуск залізничного сполучення Львів-Люблін.
“І думаю, що цей потяг може з’явитися в розкладі вже з червня 2019 року або найпізніше – взимку”, – зазначив міністр інфраструктури Польщі.
На спільній прес-конференції Анджей Адамчик розповів, які є варіанти реалізації проекту, зокрема:
- пересадка пасажирів з українського потяга в польський;
- використання вагонів з автоматичною зміною ширини колії;
- будівництво нових залізничних шляхів.
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Перший варіант, на погляд Адамчика, найвірогідніший.