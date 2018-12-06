Стало відомо, коли запустять залізничний маршрут Львів-Люблін

З цього приводу відбулася зустріч міністрів інфраструктури України та Польщі

Вчора, 5 грудня, відбулася зустріч міністрів інфраструктури України та Польщі – Володимира Омеляна та Анджея Адамчика, на якій вони не лише підбили підсумки проекту Київ-Львів-Перемишль, а й обговорили плани на наступний рік, повідомив ЦТС.

У 2019, за словами Омеляна, планується запуск залізничного сполучення Львів-Люблін.

“І думаю, що цей потяг може з’явитися в розкладі вже з червня 2019 року або найпізніше – взимку”, – зазначив міністр інфраструктури Польщі.

На спільній прес-конференції Анджей Адамчик розповів, які є варіанти реалізації проекту, зокрема:

пересадка пасажирів з українського потяга в польський;

використання вагонів з автоматичною зміною ширини колії;

будівництво нових залізничних шляхів.

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Перший варіант, на погляд Адамчика, найвірогідніший.