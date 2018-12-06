Кіт з Львівщини став героєм поста Порошенка. Реакція соцмереж

Петро Порошенко акцентує, що це перший пост про кота на його сторінці

“Це – перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт – перший «мешканець» вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля”, – написав Петро Порошенко на своїй офіційній стоірнці у Facebook і додав фото пухнастого, який сидить на підвіконнику.

Соцмережі активно відреагували на такий креативний підхід гаранта.

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