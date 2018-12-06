Офіційно: Дія договору про дружбу з Росією припиняється

Сьогодні у Верховній Раді підтримали президентський законопроект № 0206 про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

Дія цього договору має припинитися 1 квітня 2019 року.

«Припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією звільняє Україну від будь-якого зобов’язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов’язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання названого договору до припинення його дії, відповідно до ст. 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів», – йдеться в офіційному тексті.

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Нагадуємо, закон набере чинності наступного дня після публікації в офіційному джерелі.