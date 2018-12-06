Обережно! Шахраї збирають гроші нібито на потреби Операції Об’єднаних Сил

Держпродспоживслужба, як орган ліцензування інформує та розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийнятті рішення – видача ліцензії, залишення заяви без розгляду, відмова у видачі ліцензії, анулювання.

Про це відомство повідомило у себе на офіційній сторінці.

Цією інформацією скористалися шахраї. Вони від імені спеціаліста Держпродспоживслужби звертаються до суб’єктів господарювання або здобувачів ліцензії з проханням здійснити оплату благодійних внесків на забезпечення потреби зони АТО.

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Така діяльність є незаконною та неправомірною і спеціалісти Держпродспоживслужби її не здійснюють. Тому, якщо вам надходять подібні вимоги, звертайтеся до правоохоронних органів.