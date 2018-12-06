Грошову допомогу до Миколая отримають майже тисяча маленьких львів’ян

Про це інформує прес-служба ЛМР. Там також уточнили, хто саме отримає допомогу

Це і діти учасників АТО /ООС, і вихованці дитячих будинків сімейного типу, і діти-сироти, і дівчатка та хлопчики, які перебувають під опікою; і діти, батьки яких мають інвалідність з дитинства. На ці виплати у міському бюджеті передбачено близько 2,3 млн. грн. Про це повідомили у департаменті гуманітарної політики ЛМР.

За словами директора департаменту гуманітарної політики ЛМР Галини Слічної, вперше отримають допомогу діти бійців-добровольців, які захищали Східні кордони України, а також діти внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО. Таких у Львові мешкає 63 дитини: вони усі отримають по 2 тис. грн. допомоги,- йдеться на офіційному сайті міської ради.

Окрім того, кошти передбачено і на виплату допомоги дітям з інвалідністю, батьки яких є учасниками АТО, а також дітям, батьки яких отримали інвалідність під час своєї участі в антитерористичній операції. У Львові живе 252 такі дитини, і отримають вони по 3 та 2 тис. грн. відповідно.

«Традиційно допомогу від міста отримають діти, пасинки, падчерки, усиновлені (віком до 23 років) осіб, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО. На жаль, своїх найрідніших у Львові втратили 103 дитини. Вони отримають виплату у розмірі 10 тисяч гривень», — додала Галина Слічна.

По 1 тис. грн. допомоги нададуть й дітям-сиротам та дітям, які перебувають під опікою та піклуванням, виховуються в дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім’ях. У Львові зареєстровано 395 дітей таких категорій. Також по 1 тис. грн. допомоги нададуть 69 дітям до 18 років осіб з інвалідністю по зору 1-ї та 2-ї груп, а 60 дітей до 18-ти років осіб з інвалідністю з дитинства 1-ї та 2-ї груп отримають по 1, 5 тис. грн. допомоги.