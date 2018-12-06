Експерт розповів, коли вигідніше купувати міцні напої до святкового столу

І як зекономити на приготуванні до Нового року

Сьогодні знижок на алкогольні напої є менше у порівнянні з минулим роком і вони не перевищують 20%. Директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів, що минулоріч у цей період купити міцні напої можна було на 30% дешевше.

«Кожна мережа, магазин, постачальник роблять акції у свій період. Тому необхідно самостійно відслідковувати за якою ціною пропонують вам ваші улюблені напої», – розповів Олексій Дорошенко.

За словами експерта, купувати міцні напої слід орієнтовно за 10 днів до нового року. Знижка може сягнути 40%. Здебільшого дешевше можна придбати імпортовані напої. На вітчизняний алкоголь знижок переважно не роблять, адже існує мінімальна роздрібна ціна. Тому навіть при великому бажанні знижку робити немає з чого. Її ставлять на напої, які коштують більше 150 гривень.

Вигідно купувати і у спеціалізованих магазинах, але тут є ризик натрапити на нелегальний та небезпечний алкоголь. У передсвятковий період на ринку реалізують найбільше фальсифікатів.

Олексій Дорошенко наголосив, що не варто вестися на «елітний» алкоголь у тетра-паках, або великих об’ємах. Ром, або імпортна горілка ніколи не продається у 2-3 літрових пляшках.

Визначити чи алкоголь легальний за акцизом неможливо, адже в Україні немає єдиного електронного реєстру акцизних марок. І навіть переглянувши документ на алкоголь, який кожен покупець має право попросити, неможливо зрозуміти чи він є справжнім і нефальсифікованим.

Найбільша ймовірність купити якісний алкоголь – у торгівельних мережах

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