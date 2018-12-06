День Збройних Сил України: Міноборони опублікувало вражаючі відео

Це загальне професійне свято всіх українських військовослужбовців. ВСУ складаються з сухопутних, повітряних і військово-морських сил. Крім того, в складі Збройних сил України є внутрішні війська, службовці прикордонної та оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Військове телебачення опублікувало на сайті Міноборони відеоролики, де показано силу і міць різних видів військ.

Сухопутні війська головний та найпотужніший вид ЗС України. Саме піхота відіграє вирішальну роль у виконанні Збройними Силами України бойових завдань. Це успішно демонструють військові частини та підрозділи Сухопутних військ під час участі в бойових діях на території Донецької та Луганської областей.

Військово-Морські Сили – призначені для відсічі збройної агресії проти України з морського напрямку, участі в ліквідації збройного конфлікту у взаємодії з іншими видами Збройних Сил України та сприяння сухопутним угрупованням військ під час ведення ними воєнних дій у приморських районах.

«Завжди перші» – гасло сильних та мужніх військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Повітряні Сили – вид Збройних Сил України, який завжди несе постійне бойове чергування з протиповітряної оборони і виконує бойові завдання з охорони повітряного кордону нашої держави. Військові пілоти разом з іншими військовослужбовцями цього виду беруть участь в бойових діях на Сході України. Українська військова авіація є візиткою нашої держави на міжнародному рівні.

Десантно-штурмові війська швидко реагують на різноманітні виклики та загрози, виконують завдання за призначенням в умовах, що потребують високої маневреності та автономності дій.

Сили спеціальних операцій – найсучасніша складова Збройних Сил України. Не існує перешкод, які б не змогли подолати спецпризначенці ССО і немає противника, перед яким би відступив чи побоявся український воїн Сил Спеціальних операцій.

Вітаємо з Днем Збройних Сил України!