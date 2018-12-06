АТП-1 збільшує кількість маршруток

До кінця року на маршрутах з’явиться 150 нових автобусів

АТП-1 вже отримало 98 «МАЗів» і 15 «Електронів». Заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий розповів, що завдяки таким великим,низько підлоговим автобусам, місту вдається закривати найбільш критичні напрямки перевезень. Йдеться про сполучення з Винниками, мікрорайоном Рясне, селищами Брюховичі та Рудне.

«Зробили додатковий маршрут №49а, який курсує через Левандівку і на залізничний вокзал. Запустили великі автобуси на маршруті №47а, який їде із Сихова вулицею Личаківською до центру. Щодо Винників, то тут вже курсують 12 великих автобусів на маршруті №29. Також автобуси №5а замінені на великі»,- повідомив Андрій Білий.

Наступним напрямком, який підсилять буде Рудне та Брюховичі. Автобуси за цим маршрутом планують запустити з 10 грудня.

Як повідомляла “Львівська газета” раніше, підприємство запрошує на роботу водіїв категорії D. Працівникам пропонують гідну заробітну платню, комфортні умови праці та весь соціальний пакет — виплату лікарняних, відпускних, страхування та надання матеріальної допомоги.

Про це поінформували у прес-службі Львівської міської ради.