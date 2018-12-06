Аншлаг у Шпиталі Шептицького. Як львів’янам безкоштовне обстеження влаштували

Сьогодні у Благодійному Фонді-Шпиталі ім. Митрополита А. Шептицького відбулася знакова подія – «День відкритих дверей». Так персонал вирішив відзначити 115 річницю заснування медзакладу.

Про подію повідомили ще місяць тому і вже у перший день запису вільних приймальних годин у медиків не залишилося. «Телефони в нас розривалися, вже буквально за 2 години все було розписано», – кажуть мені у реєстратурі. Загалом, на обстеження і консультації записалося близько 240 охочих.

«Ідея виникла спільно з адміністрацією і протягом місяця ми думали, що можемо ще зробити, кого залучити? Зробили наші послуги повністю безкоштовними протягом усього дня і використали всі ресурси, щоб зробити цей день ще кращим. Ми також побачили, що це дуже потрібно для наших людей і хочемо зробити таку подію традицією», – розповідає завідувачка поліклінічним відділенням Роксолана Вельгуш.

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Зазвичай у свої робочі години фахівець приймає мінімум 10 пацієнтів і має на один прийом близько 30 хвилин, але сьогодні картина виглядає інакше:

«Цей день ми зробили набагато щільнішим: на прийом сьогодні виділяємо по 25 хвилин, щоб обстежити якомога більше людей, – пояснює пані Роксолана і додає, – У нас всі свідомі, що працюють у святих стінах і, як і в будь-який інший день, вони вітають такі можливості допомогти комусь. Тож, навіть попри те, що хтось працює не у свій день, хтось працює поза норму – всі спеціалісти вийшли на роботу».

Шпиталь проводить і духовну роботу, розповідає «Львівській газеті» головний адміністратор – отець Андрій Логін:

«Для мене благодійність це є, в першу чергу, такий вияв милосердя, який походить з серця конкретної людини. Можна творити структури для благодійності, але якщо за цим не стоїть людина, яка має чутливе серце до інших і готова допомагати, напевно, діяльність таких структур буде малоефективною. Тому Шпиталь ім. А.Шептицького вибрав гасло для своєї діяльності: «Милосердя змінює світ!». Як богослов, скажу, що милосердя одна з похідних від чесноти любові і християнська любов, власне, полягає також в тому, щоби побачити потреби іншої людини, зауважити її стан, виклики з якими вона конфронтує і бути з цією людиною поруч. Тому, в такому форматі, Шпиталь ім. А.Шептицького є таким інструментом милосердя. Ми стараємося цю складову милосердя виявляти не тільки через надання практичної допомоги, але й у спілкуванні з пацієнтами, з їхніми родичами мати завжди присутнім цей духовний рівень, емоційний рівень стосунків».

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Окрім Поліклінічного відділення у Шпиталі також функціонують Центр психічного здоров’я та Відділення паліативного лікування.

Нагадаємо, у звичайні дні, 10% від кожної оплаченої послуги йде на благодійність у стінах Шпиталю. Тож, додає завідувачка, усі, хто обслуговуються у шпиталі, мимоволі стають благодійниками.

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