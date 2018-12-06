Українським прикордонникам дозволили стріляти без попередження

Відповідний законопроект ухвалили у Верховній Раді. Там також зазначили, за яких умов прикордонники можуть так діяти

Відповідний законопроект ухвалили у Верховній Раді. Там також зазначили, за яких умов прикордонники можуть так діяти

Закон про прилеглу зону України Верховна Рада прийняла у другому читанні. Згідно із законом, прилеглою зоною України називається зона відкритого моря, прилегла до територіального моря України та зовнішня межа якого перебуває на відстані не більше 24 морських миль, відрахованих від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря України.

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Берегова охорона в прилеглій зоні може зупиняти судна, перевіряти їх, затримувати чи заарештовувати порушників. Якщо судно–порушник намагається сховатися, то українські прикордонники мають право переслідувати його до моменту, поки воно не увійде в територіальні води своєї держави. У разі затримання судна – українська сторона негайно повідомляє про це країні, під прапором якої перебувало судно.

У якому випадку прикордонники можуть використовувати зброю та озброєння своїх кораблів без попередження:

для відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань ;

припинення збройних конфліктів та збройних провокацій ;

для відбиття нападу ( надання допомоги для відбиття нападу ) на кораблі ( катери ) та судна Державної прикордонної служби України або інші судна України .

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