125 військових і кіт. Як у Старичах заселили гуртожиток (ФОТО)

На Львівщині побудують 8 таких гуртожитків
   Марічка Курило   68  

Про це Президент України Петро Порошенко написав на своїй офіційній сторінці у Facebook. За його словами,  гуртожиток нового зразка для військових у Старичах – заселений. І таких по всій Україні буде 184. Всього у Старичах на Львівщині побудовано 8 гуртожитків, в яких проживатимуть близько тисячі наших захисників.

Усі фото з офіційної сторінки Петра Порошенка у соцмережах.

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