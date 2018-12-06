125 військових і кіт. Як у Старичах заселили гуртожиток (ФОТО)

Про це Президент України Петро Порошенко написав на своїй офіційній сторінці у Facebook. За його словами, гуртожиток нового зразка для військових у Старичах – заселений. І таких по всій Україні буде 184. Всього у Старичах на Львівщині побудовано 8 гуртожитків, в яких проживатимуть близько тисячі наших захисників.

Усі фото з офіційної сторінки Петра Порошенка у соцмережах.

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