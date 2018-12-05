Скільки українців вміють заощаджувати: дослідження

Найбільше тих, хто не має заощаджень – це ті, кому за 60-ть. А от «тридцятилітні» і «сорокалітні» частіше відкладають гроші

Таке дослідження провели аналітики Research & Branding GroupІ. Вони з’ясували, що українці надають перевагу переводити відкладені гроші у долари США.

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Також опитування, яке проводили у листопаді, показало, що 43% жителів України взагалі не мають заощаджень. Ще 9-10% мають заощадження, на які у разі потреби, наприклад звільнення з роботи, зможуть жити 1-2 місяці, 8% – 3-4 місяці і 5% – терміном до 6-ти місяців.

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