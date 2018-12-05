Обережно, вовки!

На тракториста Любельского лісництва напав вовк. Чоловік виїхав на підготовку ґрунту і коли завершив роботу – вийшов з трактора аби почистити плуг. В той момент до нього підбіг вовк. Чоловік вчасно зреагував та зачинився у тракторі.

Прес-служба ДП «Жовківський лісгосп» повідомляє, що це не перший випадок за останній час. Між селами Бутини та Боянець з’явилася зграя вовків. Доки немає снігового покриву-відслідкувати тварин дуже складно.

Тому усіх відвідувачі лісу закликають бути обачними.

Читайте також: До рук не брати. На Старосамбірщині розкидатимуть вакцини для диких тварин