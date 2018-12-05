Новорічний розпродаж у торгових центрах – це ілюзія,- експерт

Як вигідно купити святковий одяг, ялинку, прикраси на неї та подарунки дітям? Спеціально для читачів «Львівської газети», розповідає Директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко
   Світлана Самборська   175  

Фото: shoppingpl.com

З початком грудня розпочалась передсвяткова метушня. Потрібно встигнути придбати подарунки рідним, подбати про святковий стіл та не забути про нове вбрання.

Новорічний розпродаж

Новорічний розпродаж у торгових центрах є нічим іншим, як ілюзією. Багато магазинів влаштовують регулярні акції. Щоразу зайшовши у магазин, можна побачити речі з червоними цінниками. Це відбувається тому що у них існують колекції, які продаються цілий рік зі знижкою. Перед новим роком до цінника додається слово «святкова». Це всього лиш можливість для магазину продати товар.

У світі з 15 січня розпочинається справжній сезонний розпродаж, на якому можна купити речі на 70% дешевше. У Чорну п’ятницю люди намагаються акцентувати увагу на побутових речах, товарах для дому та сантехніці, а одяг купують лише після Різдва.

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Прикраси

Знижок на ялинкові прикраси або декорації не буде. Для тих, то займається цим бізнесом, грудень є місяцем, коли можна добре заробити. Робити знижок немає сенсу.

Декорації стають дешевшими у післясвятковий період – у середині січня. Тоді купити іграшки та гірлянди можна до 45% дешевше.

Ялинки впадуть у ціні за 2-3 дні до нового року.

31 грудня можна буде взяти живу красуню на торгівельних майданчиках абсолютно безкоштовно.

Невеличкий лайфхак, як зекономити на прикрасах: слід купувати їх на рік вперед. Коли розпочнуться знижки обрати декорації до душі і наприкінці року мати готові прикраси.

Фото: galinfo.com.ua

Дитячі іграшки

Знижок на іграшки не передбачається, адже це товар, на який завжди буде попит. Люди купуватимуть в останній момент за вказаною ціною.

Іграшки морально старіють. Діти переглядають телевізор, грають у різні ігри і потрібно вловити їхній інтерес. З’являється попит на певного персонажа і він буде дуже вигідно продаватися. Проте, через рік його не захочуть купувати навіть зі знижкою 50%.

Знижки на іграшки з’являться у кінці січня, коли купівельна спроможність людей буде невеликою, тому що люди витратили усі свої гроші на свята і навіть залізли в борги.

Фото: skepter.com.ua

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