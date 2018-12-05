Новорічний розпродаж у торгових центрах – це ілюзія,- експерт

Як вигідно купити святковий одяг, ялинку, прикраси на неї та подарунки дітям? Спеціально для читачів «Львівської газети», розповідає Директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко

З початком грудня розпочалась передсвяткова метушня. Потрібно встигнути придбати подарунки рідним, подбати про святковий стіл та не забути про нове вбрання.

Новорічний розпродаж

Новорічний розпродаж у торгових центрах є нічим іншим, як ілюзією. Багато магазинів влаштовують регулярні акції. Щоразу зайшовши у магазин, можна побачити речі з червоними цінниками. Це відбувається тому що у них існують колекції, які продаються цілий рік зі знижкою. Перед новим роком до цінника додається слово «святкова». Це всього лиш можливість для магазину продати товар.

У світі з 15 січня розпочинається справжній сезонний розпродаж, на якому можна купити речі на 70% дешевше. У Чорну п’ятницю люди намагаються акцентувати увагу на побутових речах, товарах для дому та сантехніці, а одяг купують лише після Різдва.

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Прикраси

Знижок на ялинкові прикраси або декорації не буде. Для тих, то займається цим бізнесом, грудень є місяцем, коли можна добре заробити. Робити знижок немає сенсу.

Декорації стають дешевшими у післясвятковий період – у середині січня. Тоді купити іграшки та гірлянди можна до 45% дешевше.

Ялинки впадуть у ціні за 2-3 дні до нового року.

31 грудня можна буде взяти живу красуню на торгівельних майданчиках абсолютно безкоштовно.

Невеличкий лайфхак, як зекономити на прикрасах: слід купувати їх на рік вперед. Коли розпочнуться знижки обрати декорації до душі і наприкінці року мати готові прикраси.

Дитячі іграшки

Знижок на іграшки не передбачається, адже це товар, на який завжди буде попит. Люди купуватимуть в останній момент за вказаною ціною.

Іграшки морально старіють. Діти переглядають телевізор, грають у різні ігри і потрібно вловити їхній інтерес. З’являється попит на певного персонажа і він буде дуже вигідно продаватися. Проте, через рік його не захочуть купувати навіть зі знижкою 50%.

Знижки на іграшки з’являться у кінці січня, коли купівельна спроможність людей буде невеликою, тому що люди витратили усі свої гроші на свята і навіть залізли в борги.

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