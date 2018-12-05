«Львівводоканал» потрапив до антирейтингу

Так, підприємство увійшло у новий умовний перелік сотні «Основних забруднювачів»

У Міністерстві екології та природних ресурсів України підготували рейтинг «ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів» за 2017 рік. Його сформували на підставі даних офіційної статистики.

«За результатами проведеного аналізу сформовано новий умовний перелік сотні «Основних забруднювачів» за трьома категоріями: скиди забруднення стічних вод (33 підприємства), викиди в атмосферне повітря (33 підприємства) та утворення відходів (34 підприємства)», – йдеться на офіційному порталі.

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ЛМКП «Львiвводоканал» посіло третю позицію у категорії «скиди забруднення стічних вод», а випередили його у цьому антирейтингу ПАТ АК «Київводоканал» та ПрАТ «Меткомбiнат «Азовсталь».