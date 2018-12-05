Львівські резервісти проходитимуть збори як на Львівщині, так і за її межами, – військкомат

Сьогодні 25 резервістів вирушили у 24-ту бригаду і військові частини повітряних сил

Сьогодні, 5 грудня, 25 львів’ян, що перебувають на резервному обліку Личаківсько-Залізничного об’єднаного військового комісаріату вирушили у розташування 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила (базується у Яворові) та військові частини повітряних сил.

Про це у коментарі «Львівській газеті» розповів офіцер Львівського обласного військового комісаріату Роман Поронюк.

«Сьогодні ми відправили на збори 25 резервістів на базі Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного комісаріату. Навчання триватимуть від 15 до 20 днів. Оперативний резерв першої черги – це люди з бойовим досвідом, учасники Антитерористичної операції на Донбасі, а також ті, хто проходив строкову військову службу після 2014 року. Резервісти відновлять набуті навики, виконають вправи стрільб, пройдуть фахову підготовку. Це вже не перша відправка резервістів», – розповів Роман Поронюк.

Скільки резервістів планують викликати на збори, в обласному військкоматі не розголошують. Однак зазначають, що проблем з набором немає – явка висока.

«Ухилянтів майже немає. Всі хлопці пройшли військову службу, знають, як користуватись зброєю. Налаштовані позитивно і патріотично», – додав офіцер.

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Навчання резервісти пройдуть на базі військових частин як на Львівщині, так і за її межами. Певні категорії резервістів вирушили на Чернігівщину (навчальний центр «Десна»).

«Територіальне питання мало цікавить резервістів. Двома тижнями полігону цих хлопців не злякати», – зазначив Роман Поронюк.

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