У Львові дітей безкоштовно навчать розмальовувати імбирні пряники

Такий пряник можна буде з’їсти, подарувати рідним або ж повісити на новорічну ялинку

Мистецтво може бути різним. Адже можна малювати на полотні, ліпити скульптури з глини, а можна творити мистецтво з тіста та глазурі. Саме цим і займатимуться діти на безкоштовному майстер-класі з розпису імбирних пряників у ТЦ «Роксолана».

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Майстрині-кондитери від ТМ «Зерновита» познайомлять малечу з кулінарним мистецтвом та навчать правильно розмальовувати імбирні пряники. У кожного буде нагода відчути себе справжнім арт-кондитером, адже імбирного печива вистачить на всіх. Більше того, всіма необхідними матеріалами учасників майстер-класу забезпечать організатори, з собою потрібно взяти лише гарний настрій.

Дитячий майстер-клас відбудеться 13 грудня 2018 року, з 15:00 до 18:00 на 3 поверсі у ТЦ «Роксолана».

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