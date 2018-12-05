Опитування: 64% жителів Західної  України готові пожертвувати своїми правами заради грошей

У Львові презентували результати соціологічного дослідження про те, як українці цінують свої права. Зачепили, зокрема, і тему нападу у Львові на ромів

Українці цінують свої права і свободи, хоча й досі погано орієнтуються, як їх відстояти . Такі результати досліджень презентували у Львові. Українців опитували фахівці Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та фірми «Юкрейніан соціолоджі сервіс». А замовником виступила Програма розвитку ООН в Україні та у співпраці із ГО «Центр інформації про права людини».

ТОП-4 права людини, які вагомі для українців

85% українців вважають право на життя найважливішим правом людини. У 2016 році воно також було на першій сходинці.

61% опитаних мешканців Західної України віддали свій голос за право на справедливий суд.

53% обрали право на соціальне забезпечення та право на житло.

48% – право на свободу та особисту недоторканність (право на захист від свавільного затримання чи арешту) і свобода думки, совісті і релігії.

Проте, більше половини опитаних у 2018 році не захищали свої права, коли їх порушували – 54,9%. А от тих, хто відстояв свої права і свободи у 2018 році більше, ніж у 2016 році – 14,6% (2016 рік), 15,3% (2018 рік).

Більше того мешканці Заходу песимістично оцінюють зміни у ситуації з правами людини, які відбулися з часів Євромайдану: лише 3% опитаних вважають, що ситуація покращилася, у той час як кожен четвертий опитаний (24%) переконаний, що з дотриманням прав людини стало гірше, а 23% вважають, що з одними правами стало гірше, і з іншими – краще.

Читайте також: Скільки українців вміють заощаджувати гроші: дослідження

Духовні цінності й гроші: де в Україні найбільше тих, хто готовий проміняти особисті права і свободи на матеріальні статки?

На Західній Україні найнижчий показник тих, хто готовий терпіти матеріальні труднощі заради збереження своїх прав – 36% респондентів. А от на Донбасі ситуація інша. Там кількість тих, хто не проміняє особисті права і свободи на матеріальні статки дорівнює 74% (опитування проводили на підконтрольній Україні території Луганської і Донецької областей). Таку різницю у цифрах спеціалісти пояснюють тим, що у західному регіоні України немає війни і частих важких випадків порушення прав людини.

«Свобода – як повітря: її не помічаєш, поки вона є. Опинившись перед реальною загрозою її втратити, людина зовсім по-іншому починає цінувати свої права і навіть готова терпіти матеріальні труднощі заради збереження прав і свобод», – вважає Тетяна Печончик, голова правління Центру інформації про права людини.

Напад на ромів у Львові і самосуд над військовими, які скоїли злочин: тривожний показник

Найменше українців, які прямо виступили проти випадків, як от напад на ромську громаду у Львові у червні 2018 року, виявилося на Західній Україні – 45%. Натомість на Донбасі такі вчинки неприпустимими вважають – 78%.

Що стосується ставлення до можливих злочинів, скоєних українськими військовими на Донбасі, то лише 32% мешканців Заходу рішуче налаштовані не виправдовувати злочини, вчинені українськими військовими в зоні бойових дій (на Сході таких – 59%, на Донбасі – 48%, на Півдні – 46%, у Центрі – 44%). З іншого боку, на Заході більшим є відсоток населення, яке вважає неприпустимим вчинення актів самосуду (61% проти 50% по Україні); втім, цей показник залишається досить високим і тривожним.

Читайте також: «Ця будівля бачила багато сліз, крові і страждань»: репортаж з Львівського СІЗО на Городоцькій