Головну ялинку Львову знову подарують мешканці Брюхович

Місто виділить кошти лише на прикрашення святкового дерева

Новорічну ялинку, як і торік, львів’яни знову приймуть в подарунок від мешканців Брюхович. Місту оплатить лише її прикраси та облаштування. Святкове дерево перед Львівською оперою відкриють 18 грудня.

Про це розповіла директор департаменту розвитку Львівської міськради Наталія Бунда.

«Новорічну ялинку встановимо вже 11 грудня, прикрашати почнемо 13 грудня. Продовжуючи традицію минулого року, мешканці Брюхович подарували ялинку львів’янам. Ми вже оглянули дерево – воно дуже гарне. Висота – 20 метрів. Прикрашатимемо ілюмінацією та яворівськими іграшками. Головний колір – жовтий», – розповіла Наталія Бунда.

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Нагадаємо, минулого року 50-річне дерево висотою 18 метрів Львову подарувала жителька Брюхович Любов Поврозник.

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