З нового року у всіх школах Львова з’являться охоронці

З 1 січня 2019 року до штатного розпису кожного загальноосвітнього закладу буде введено посаду охоронця. Передбачено, що виконувати роботу охоронець буде на 1,5 ставки. Графік роботи погоджуватиме керівник школи, проте за рішенням комітету охорона зможе працювати 12 годин.

Працівники забезпечуватимуть належне перебування дітей у школі, не лише під час уроків, але й у позаурочний процес: гуртки, курси.

Зарплата шкільного охоронця буде відповідно до штатного розпису передбаченого освітнім закладом. Загалом, на це нововведення місто виділило 13 мільйонів гривень.

Раніше за безпеку у деяких школах відповідали муніципали. Їх було недостатньо, тому батькам доводилось самостійно оплачувати охорону своїм дітям.

Начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик заявила, що з 1 січня керівники шкіл зможуть приймати на роботу нових працівників. Спочатку міський голова має підписати рішення виконавчого комітету. За її словами, кожна школа буде забезпечена охороною.

«Роботу зможуть виконувати чоловіки пенсійного віку, адже старший вік не є показником професіоналізму-у цьому випадку важливий досвід», – пояснила Зоряна Довганик. Також вона проінформувала , що у випадку якщо школа має дві будівлі:старша та початкова, то передбачається двоє працівників на цей освітній заклад.

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