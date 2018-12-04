Введення в храм Пресвятої Богородиці: історія і народні прикмети

Це свято ще називається Третя Пречиста. У цей день у церквах правлять Святкову Божественну літургію.

4 грудня починалися торги – Введенські ярмарки. Як правило, в цей період активно продавали сани. Відбувалися пробні виїзди на цьому зимовому виді транспорту. Зазвичай брали участь у таких гуляннях молодята, яких садили в спеціальні розписні сани. Управляв саньми чоловік, підперезаний поясом. Нареченій також слід було вбратися в найкращий свій одяг. Вірили в те, що вулицями 4 грудня на санях проїжджає і сама зима, яка дихає на скло, через що там утворюються візерунки.

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Віра, яка робить бажання реальними

Батьки Пресвятої Богородиці св. Йоаким і Анна були бездітними. Вони пообіцяли, що якщо в них народиться дитя, то вони віддадуть її на службу Богові у Єрусалимський храм. Господь Бог вислухав їхні молитви і дав їм доньку. Коли їй виповнилося три роки, батьки привели її до храму і віддали в руки первосвященика Захарії, батька св.Івана Предтечі. Тут Пресвята Богородиця перебувала тривалий час аж до заручин з св.Йосифом.

Прикмети цього дня

– хто перший вранці на Введення прийде до хати, той буде першим «полазником» – тим, хто приносить добро чи якесь лихо. Коли першим до хати увійде молодий гарний чоловік, а ще й з грішми, то добра ознака: весь рік у хаті всі будуть здорові і вестимуться гроші. Якщо ж увійде старий та немічний, а ще бідний, то і хворі в хаті будуть, і злидні заведуться. Недобре також, якщо хтось із із сторонніх приходить в цей день щось позичати.

– морозний день 4 грудня віщує холодну і сніжну зиму.

– дівчата в ніч з 4 на 5 грудня ворожать і просять показати їм уві сні будинок майбутнього чоловіка. А якщо в цей пригостити хлопця освяченою водою, то він обов’язково в тебе закохається.

– якщо сніг після Введення не розтанув – чекай доброго врожаю хліба.

– морозний день 4 грудня віщує холодну і сніжну зиму.

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