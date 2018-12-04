В Україні заборонили ліки від грипу «Колдфлю»

Знову продавати «Колдфлю» індійського виробництва можна буде, коли надійде окреме розпорядження Держлікслужби. Таке розпорядження опублікувала Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

«Враховуючи анулювання сертифікату відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, тимчасово забороняю реалізацію та застосування наступних серій лікарських засобів «Колдфлю» GC15702, GC15701», – написано у розпорядженні.

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Окрім «Колдфлю» тимчасово заборонили продавати капсули «Ланза» (Лікування загострень пептичної виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, синдром Золлінгера-Еллісона, стресові виразки), сироп «Кофекс» (кашель, синусит, сінна лихоманка, гострий бронхіт), таблетки «Сіган» (полегшення болю та зменшення запалення м’яких тканин), драже «Ензимтал» (при порушенні перетравлення білків, вуглеводів та жирів під час їжі, вздуття живота після їжі) і таблетки «Тилда» (біль та спазми скелетних м’язів, розтягнені зв’язок, артрит, розсіяний склероз, церебральний параліч).

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