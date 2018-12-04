У Львові відбудеться Свято Добра для дітей та дорослих

Свято відбудеться у рамках Міжнародного дня волонтера, який відзначається щорічно з 1985 року

Інформаційно-освітній волонтерський проект «Сонцелеви», організовує Свято Добра. Подія відбудеться у дитячому розважальному центрі «Дивокрай» (ТЦ «Роксолана»).

Для маленьких відвідувачів дитячого центру «Дивокрай» юні волонтери готують цікаву розважальну програму (для малят від 3 до 8 років): ігри, банси та казки про «Сонцелевів» – маленьких тварин, що роблять добрі справи.

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Для дорослих у холі ТЦ «Роксолана» розмістять цікаву інформацію про дитячі добрі справи, виставку-ярмарок, де можна роздивитися та придбати для себе чи на подарунок дитячі вироби ручної роботи – оригінальні прикраси з бісеру, порцеляни, цікаві ляльки-скриньки, ляльки-мотанки, ялинкові іграшки, браслети та інші дрібнички, а також авторські казки про добро. Усі виручені кошти з ярмарки будуть передані на благодійність.

Тож запрошуємо дітей та дорослих творити добро у Міжнародний день волонтера разом з «Сонцелевами».

Дата: 05.12.18

Час: 14.00-17.00

Місце: пл. Соборна, 14. ТЦ «Роксолана», 4 поверх, дитячий розважальний центр «Дивокрай»

Вхід вільний!

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